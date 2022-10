Carla’s Dreams a apărut fără machiaj pe jumătate din față: Cum arată - Video

În ultimul videoclip lansat de trupa Carla`s Dreams, enigmaticul solist al trupei apare fără machiaj pe jumătate din față. Clipul melodiei ”Doar Tu” păstrează din stilul dramatic al trupei, iar suspansul nu a lipsit nici din acesta.

Solistul a apărut în imaginile video pictat doar pe jumătate de față cu negru, iar pe cealaltă jumătate purtând o mască albă, care să îi păstreze, în continuare, anonimatul.

„Ideea a fost a noastră și absolut nu este nouă. Doar că am avut o problemă și a fost necesar să o rezolv. Problema este că noi nu ne dorim viață publică. Nu suntem interesați să avem o viață socială și să mergem la petreceri în show business. Inițial, proiectul a fost pe internet. Nu exista niciun fel de comunicare cu presa. Nici măcar atunci când proiectul a crescut și a devenit popular. A fost o nevoie urgentă să facem măcar un concert. Era o problemă: nu am vrut să ies așa cum am făcut-o. Știu că acum arată exact ca o mișcare de PR foarte bună, dacă cineva crede că sunt atât de deștept, este doar un plus”, a mărturisit artistul în 2016, potrivit tabu.ro.

Câți bani cheltuie, anual, Carla’s Dreams pe machiaj

Carla’s Dreams a luat cu asalt industria muzicală atunci când și-a lansat primele piese, ce au cucerit imediat inimile oamenilor din toată țara. Artistul și-a dorit să își țină identitatea ascunsă încă de când s-a lansat în muzică, principiu pe care îl urmează și în prezent. Puțini sunt cei care știu cum arată, de fapt, Carla’s Dreams și care este adevăratul său nume.

Cântărețul investește o sumă impresionantă de bani pentru machiajul său și al membrilor trupei, în fiecare an. Artistul a dezvăluit că scoate din buzunar aproximativ 10.000-15.000 de euro anual pentru picturile deosebite.

De ce nu-și arată Carla’s Dreams adevărata față, după opt ani

Întrebat cum este să fii atât de faimos, dar să trăiești în anonimat, artistul a răspuns zâmbind: "Faimos, dacă insiști să folosești acest termen, nu sunt eu, ci proiectul. Băiatul din proiect se simte bine, am vorbit chiar ieri cu el".

Întrebat dacă nu și-ar fi dorit să savureze această notorietate și fără mască, Carla`s Dreams a continuat: "Eu îl savurez, dar nu cu toți și nu oriunde. Și uneori nu este doar despre succes. Sau nu pentru noi / mine".

Acesta a spus că la început a contat în ochii publicului și această prezență scenică inedită, însă nu neapărat și acum.

Carla’s Dreams, jurat la SuperStar de la Pro TV

Carla`s Dreams a plecat de la X Factor, emisiunea Antenei 1, la PRO TV, iar acum jurizează emisiunea SuperStar, un nou show de voce, alături de Raluka, Smiley și Marius Moga.

"Deocamdată mă simt bine la masa juraților de la SuperStar România. Acest format este o provocare pentru mine. Din păcate, nu mă cunosc foarte bine cu cei din juriu, suntem din același domeniu, nu suntem amici sau cunoscuți. În ultimul an nu am făcut muzică, mă bucur că am făcut pauză. Nu am zis Da din prima atunci când am primit propunerea din partea Pro TV, pentru că nu eram sigur că vreau să fac acest proiect. Apoi m-au convins și iată-mă aici", a declarat Carla’s Dreams

