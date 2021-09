De ce nu-și arată Carla’s Dreams adevărata față, după opt ani: Uneori nu este doar despre succes

Carla`s Dreams este unul dintre cei mai populari artiști din România, însă nici până astăzi nu și-a dezvăluit identitatea reală, deși au trecut mai bine de opt ani de la lansarea proiectului.

De ce vrea Carla’s Dreams să trăiască în anonimat

Întrebat cum este să fii atât de faimos, dar să trăiești în anonimat, artistul a răspuns zâmbind: "Faimos, dacă insiști să folosești acest termen, nu sunt eu, ci proiectul. Băiatul din proiect se simte bine, am vorbit chiar ieri cu el".

Întrebat dacă nu și-ar fi dorit să savureze această notorietate și fără mască, Carla`s Dreams a continuat: "Eu îl savurez, dar nu cu toți și nu oriunde. Și uneori nu este doar despre succes. Sau nu pentru noi / mine".

Acesta a spus că la început a contat în ochii publicului și această prezență scenică inedită, însă nu neapărat și acum.

"Cred că a contat în stadiile incipiente ale proiectului, dar nu cred că mai contează acum. Anume pentru că imaginea nu se schimbă, dar muzica... da. Totul e relativ și ceea ce pentru noi înseamnă multă muncă pentru altcineva e floare la ureche. Și invers. În detalii nu vom intra, dar pot spune că ușor nu a fost. Nu știm cât și dacă a contat, aici fanii pot răspunde mai bine în locul nostru", a mai spus Carla`s Dreams pentru viva.ro

Carla’s Dreams, jurat la SuperStar de la Pro TV

Carla`s Dreams a plecat de la X Factor, emisiunea Antenei 1, la PRO TV, iar acum jurizează emisiunea SuperStar, un nou show de voce, alături de Raluka, Smiley și Marius Moga.

"Deocamdată mă simt bine la masa juraților de la SuperStar România. Acest format este o provocare pentru mine. Din păcate, nu mă cunosc foarte bine cu cei din juriu, suntem din același domeniu, nu suntem amici sau cunoscuți. În ultimul an nu am făcut muzică, mă bucur că am făcut pauză. Nu am zis Da din prima atunci când am primit propunerea din partea Pro TV, pentru că nu eram sigur că vreau să fac acest proiect. Apoi m-au convins și iată-mă aici", a declarat Carla’s Dreams pentru click.ro

Cine e artistul anului 2020

DC News a lansat un sondaj printre cititori pentru a afla cine este, în viziunea lor, artistul anului. A câștigat Smiley fiind votat de 48,2% dintre cititorii care au răspuns. Pe locul doi se află Ștefan Bănică Jr. Pe locul trei s-a clasat Carla s Dreams.