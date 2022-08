Câți bani cheltuie, anual, Carla’s Dreams pe machiaj

Carla’s Dreams, deși are un succes răsunător în muzică, a preferat să își țină identitatea și viața personală cât mai departe de ochii curioșilor.

Carla’s Dreams a luat cu asalt industria muzicală atunci când și-a lansat primele piese, ce au cucerit imediat inimile oamenilor din toată țara. Artistul și-a dorit să își țină identitatea ascunsă încă de când s-a lansat în muzică, principiu pe care îl urmează și în prezent. Puțini sunt cei care știu cum arată, de fapt, Carla’s Dreams și care este adevăratul său nume.

Cântărețul investește o sumă impresionantă de bani pentru machiajul său și al membrilor trupei, în fiecare an. Artistul a dezvăluit că scoate din buzunar aproximativ 10.000-15.000 de euro anual pentru picturile deosebite. „Trebuie să calculez aproximativ. Nu știu să spun, nu e chiar așa de mult. Pentru toată trupa, în jur de, să spun așa o cifră, 10-15 mii de euro”, a declarat Carla’s Dreams, potrivit spynews.ro. Artistul a mai mărturisit: „Mie îmi e rușine de oameni, de oamenii noștri. Atunci când ne apucăm să scriem și eu mă gândesc și dăm play la piesă, înainte de mix, în studio, toți trebuie să închidă ochii și să își imagineze că ascultă ca altcineva. Și dacă ne place, atunci, se materializează. Numai de oameni nu m-am eliberat încă, pentru că am un minim de recunoștință, care mă face bolnăvicios și multă lume îmi face observație în sensul ăsta. Vorbesc de public”, a mai povestit artistul.

„Comentarii maliţioase”, după ce Adela Popescu s-a dus cu familia la filmările ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”: Nu vă imaginaţi că am cerut pahare de cristal

Adela Popescu este în Republica Dominicană, pentru filmările „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

Vedete din România vor lăsa stilul de viață obișnuit pentru a înfrunta obstacolele limitărilor fizice și psihice, într-o provocare extremă. Timp de două luni, celebritățile vor trăi sub cerul liber, departe de casă, de fani și de luxul zilnic, complet izolate, fără acces la telefon sau Internet și se vor lupta cu neprietenoasa jungă pentru titlul de Rege sau Regină a acesteia. Resurse limitate, insecte, izolare, teama de necunoscut, animale exotice și provocari extreme – sunt doar câteva dintre elementele pe care vor trebui să le înfrunte vedetele, în cel de-al doilea sezon al show-ului. Într-o abordare diferită, condimentat cu probe și elemente noi, show-ul va pune la încercare capacitatea de adaptare a vedetelor la condițiile austere din jungă, departe de confortul pe care-l au acasă.

Adela Popescu prezintă, alături de Cabral, emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, care va începe în această toamnă, la Pro TV. Aflată la filmări, în Republica Dominicană, Adela Popescu a mărturisit că i-ar fi fost imposibil să onoreze acest proiect dacă nu ar fi avut familia alături. „Ar fi fost dificil spre imposibil. Noi suntem genul de familie care petrece aproape tot timpul împreună, nu am stat mai mult de o săptămână fără copii, asta în condiţiile în care fie erau în tabără cu grădiniţa, fie s-a întâmplat vara trecută să fie la bunici în perioada în care eu am născut. Îmi este imposibil să-mi imaginez, deşi voi fi pusă în situaţia asta pentru că, în septembrie, Alexandru va începe şcoala, clasa zero, iar Radu va trebui să se întoarcă în ţară cu cei mari. Aşa că voi petrece o perioadă destul de lungă fără ei aici şi deja mă gândesc cu groază, dar o să rămână cel mic cu mine.” Continuarea materialului, AICI!

