”Comentarii maliţioase”, după ce Adela Popescu s-a dus cu familia la filmările ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”: Nu vă imaginaţi că am cerut pahare de cristal

Vedete din România vor lăsa stilul de viață obișnuit pentru a înfrunta obstacolele limitărilor fizice și psihice, într-o provocare extremă. Timp de două luni, celebritățile vor trăi sub cerul liber, departe de casă, de fani și de luxul zilnic, complet izolate, fără acces la telefon sau Internet și se vor lupta cu neprietenoasa jungă pentru titlul de Rege sau Regină a acesteia. Resurse limitate, insecte, izolare, teama de necunoscut, animale exotice și provocari extreme – sunt doar câteva dintre elementele pe care vor trebui să le înfrunte vedetele, în cel de-al doilea sezon al show-ului. Într-o abordare diferită, condimentat cu probe și elemente noi, show-ul va pune la încercare capacitatea de adaptare a vedetelor la condițiile austere din jungă, departe de confortul pe care-l au acasă.

Adela Popescu prezintă, alături de Cabral, emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, care va începe în această toamnă, la Pro TV. Aflată la filmări, în Republica Dominicană, Adela Popescu a mărturisit că i-ar fi fost imposibil să onoreze acest proiect dacă nu ar fi avut familia alături. „Ar fi fost dificil spre imposibil. Noi suntem genul de familie care petrece aproape tot timpul împreună, nu am stat mai mult de o săptămână fără copii, asta în condiţiile în care fie erau în tabără cu grădiniţa, fie s-a întâmplat vara trecută să fie la bunici în perioada în care eu am născut. Îmi este imposibil să-mi imaginez, deşi voi fi pusă în situaţia asta pentru că, în septembrie, Alexandru va începe şcoala, clasa zero, iar Radu va trebui să se întoarcă în ţară cu cei mari. Aşa că voi petrece o perioadă destul de lungă fără ei aici şi deja mă gândesc cu groază, dar o să rămână cel mic cu mine.”

În interviul acordat Adevarul, Adela Popescu a fost întrebată: „Au apărut comentarii maliţioase referitoare la faptul că în bugetul show-ului au fost incluse sume mari ca să fiţi însoţiţi de familii în Republica Dominicană. E o practică întâlnită în showbiz, mai ales la nivel internaţional. Cum comentezi tu?”

„Nu le comentăm în niciun fel, pur şi simplu acestea sunt datele problemei. Sunt recunoscătoare că am fost înţeleasă şi s-a putut îndeplini această dorinţă. Nu vă imaginaţi că am cerut pahare de cristal sau mai ştiu eu ce, ne-am dorit să fim împreună. Atât!”, a spus Adela Popescu.





Pro TV a anunţat numele celor 12 concurenţi ai show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, pe care îl pregăteşte pentru această toamnă. Printre aceştia se numără cântăreaţa Lidia Buble şi fostul fotbalist Giani Kiriţă.

Iată lista completă a celor 12 concurenţi ai emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”:

Lidia Buble (cântăreaţă),

Anisia Gafton (comediant, devenită cunoscută după apariţia la Romanii au talent),

Tania Popa (actriţă),

RUXI (creator de conţinut),

Mara Bănică (jurnalist),

Bia Khalifa (cântăreaţă),

Giani Kiriţă (fotbalist),

Paul Diaconescu (actor),

Cristi Mitrea (luptător MMA),

Alex Bogdan (actor),

Răzvan Botezatu (influencer, fost prezentator de emisiuni la Antena Stars)

Cornel Palade (actor comediant).

