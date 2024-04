Aducerea artistei Naomy în țară. Mai e nevoie de încă 6.000 de euro

„A venit momentul să vă cerem ajutorul.



În ultimele 10 zile noi, Accept și Identity.Education, am fost în contact cu persoanele nu doar cele mai apropiate de Naomy, dar și cele împuternicite legal și moral în a lua decizii. Am ținut legătura atât cu autoritățile române, cât și cu cele germane. Am început, astfel, procedurile de repatriere și înmormântare ale lui Naomy, în acord atât cu partenerul ei, cât și cu familia din România. Costurile totale estimative sunt de 6000 Euro.



Aceasta este singura modalitate de strângere de fonduri recunoscută de familie. Oricare alt demers de a strânge bani pentru a o aduce acasă pe Naomy nu a fost făcut cu bună știință, în acest scop, așa cum nu va exista niciun alt demers financiar în afară de acesta.



Înmormântarea va avea loc la București, la o dată cuprinsă în intervalul 7-12.05 și într-o locație pe care o vom anunța ulterior.



Puteți dona în contul: RO92INGB0000999910731917

Titular cont: Asociația Identity.Education

Banca: INGB CENTRALA

Cod SWIFT/BIC: INGBROBU



PS: Dacă vom reuși să strângem bani peste suma necesară, aceștia vor merge la Fondul de Urgență Trans, din care plătim servicii medicale, medicamente, chirii, facturi, etc. pentru persoanele trans aflate în situații dificile”, a transmis Asociația Identity.Education, pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Identity.Education (@identity.education)

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News