Actrița Carmen Ionescu, diferență de 23 de ani față de soțul ei, Constantin Dinulescu: "Ne-am cunoscut când se despărţise de soţia lui, care îmi era maestră de balet"

"Viaţa mea profesională a făcut să mă întâlnesc cu perechea și, pentru că amândoi ne doream liniștea unui cămin, am trecut la pașii următori. Nu aș putea spune că eu sau el am avut o formulă magică, care ne-a condus, pot spune doar că amândoi am învăţat, la fel ca în politica adevărată și de bună calitate, să cedăm la momentul potrivit, fără compromis, și să ne vedem de treabă mai departe", a spus Carmen Ionescu, pentru viva.ro.

Fosta soție le-a făcut cunoștință

"Ne-am cunoscut când soţul meu se despărţise de soţia lui, Cristina Dinulescu, care îmi era maestră de balet la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, iar faptul că m-a prezentat lui a fost un gest de bunăvoinţă venit din convingerea ei că meritam să fiu ajutată. Relaţia mea cu viitorul meu soţ a demarat sub cele mai serioase intenţii, iar faptul că am devenit soţ-soţie s-a conturat treptat, din partea mea venind cu dorinţa neîntreruptă, iar din partea lui cu dorinţa de a mă ajuta cu toată priceperea ca să îmi împlinesc visul de a deveni actriţă", a mai spus actrița.

Diferența de 23 de ani

"Vreau să spun că diferenţa de 23 de ani dintre noi nu a fost niciodată un prilej de discordie, pentru că vârsta unui om, cred eu, nu e dată de numărul anilor, ci de prospeţimea gândurilor cu care abordează viaţa", a mărturisit Carmen Ionescu.

Cine este Carmen Ionescu

Actriţa Carmen Ionescu s-a născut la 18 aprilie 1956, la Bucureşti. A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", promoţia 1986, la clasa profesorilor Amza Pellea şi Ion Cojar, scrie Agerpres. După absolvire, a jucat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, iar în 1990 a devenit actriţă a Teatrului Naţional Bucureşti potrivit www.tnb.ro şi www.cinemagia.ro.

A interpretat numeroase roluri pe scena Teatrului Naţional Bucureşti. A fost distribuită şi în seriale de televiziune: "Numai iubirea" (2005), "Lacrimi de iubire" (2006), "Daria, iubirea mea" (2006-2007), "State de România" (2009), "Pariu cu viaţa" (2012), "O săptămână nebună" (2013), "Lecţii de viaţă" (2015-2016), "Adela" (în prezent).

Carmen Ionescu a primit, în 1990, Premiul de interpretare pentru rolul secundar Elena din Troia, din "Trilogia antică", spectacol regizat de Andrei Şerban, în cadrul Festivalului Naţional de Teatru "I.L. Caragiale".

