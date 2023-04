Care sunt cele mai importante nevoi umane. Georgeta Pânișoară: Niciodată să nu ne gândim că avem doar trei motive și atât. Avem zeci de motive

„Avem motive de existență, motive de relaționare și motive de creștere sau de dezvoltare. Sunt multe teorii. Niciodată să nu ne gândim că avem doar 3 motive și atât. Avem zeci de motive, pentru că avem o constelație unică, de cum suntem noi și ceea ce ne motivează, în funcție de cum am fost educați în copilărie, cum am trăit niște evenimente de la școală sau din familie. Suntem până la urmă și traumele noastre din copilărie și din ziua în care am luat o notă proastă, când noi am mers cu ideea că vom lua o notă bună.”, a spus profesorul universitar Georgeta Pânișoară.

„Ar trebui să avem motivele acestea de existență, de bază, într-o manieră cât de cât îndeplinită: foame, sete, somn, alte nevoi fiziologice. Dacă sunt într-o anumită măsură îndeplinite, putem spune că trecem spre celelalte. Uneori nu le avem pe acestea îndeplinite și ne dorim ceva mai mult. Cele de relaționare sunt relativ simple. Avem nevoie de comunicare, de conectare. Copilașii pornesc, în principiu, de la ideea că li se acordă multă dragoste și afecțiune, dacă au parte de o educație cât de cât sănătoasă. Atât de la părinți, cât și de la alți îngrijitori: bone, bunici. Și atunci, acesta este primul strat motivațional.”, a precizat Georgeta Pânișoară.

„Trecând la nevoia de creștere, de dezvoltare, unii dintre noi, în funcție de cum am fost educați, în funcție de ceea ce am vrut să demonstrăm, în funcție de cât ni s-a spus că e bine să fim performanți, pentru că acesta este succesul în viață, suntem centrați pe ideea de performanță. Poate că nu este une echilibru pur și simplu, poate suntem centrați doar pe ideea de performanță. Cercetările arată, de asemenea, că atunci când dăm copiilor feedback pe performanță «ce corect ați lucrat, ce bine ați lucrat, ce rapid ați lucrat, ce mult ați rezolvat», acei copii vor avea o performanță mai înaltă.”, a mai spus profesorul universitar Georgeta Pânișoară.

