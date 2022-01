Care e secretul ciorbei ACRITE cu borș: E foarte sănătos!

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară, iar, la cei 80 de ani ai săi, este foarte activă, îi place să călătorească, să se plimbe și chiar să gătească.

Artista a dezvăluit secretul pentru borș, rețeta pe care nepoatele sale o adoră și pe care o roagă mereu să le-o facă.

Care e secretul ciorbei acrite cu borș

"Nepoata din clasa a 12-a și cea studentă în anul I la Geologie, mă roagă să le fac ciorba după care le plouă-n gură.

Vă spun rețeta. Se pun toate ingredientele, legumele, cărnița, la fiert, dar separat fac eu așa ceva! Este un borș acru.

Se pune la fiert sfeclă roșie rasă prin răzătoare, cu o tijă de la leuștean, tijă de la mărar, de la pătrunjel și se mai pune și sare după gust.

Se fierb toate până când zeama se face roșie, aproape neagră de la sfecla roșie. Aceasta se strecoară în cirobă atât cât o guști, cât trebuie de acră, restul, ce rămâne din zeamă, se strecoară și se pune într-o sticluță la frigider și se bea înainte de masă câte un păhăruț ca cel de țuică, pe nemâncate. E foarte sănătos!", a declarat Sofia Vicoveanca pentru click.ro

Cum se menține Sofia Vicoveanca tânără

De asemenea, cântăreața octogenară a dezvăluit cum s-a menținut atât de bine și a spus că nu bea cafea și mănâncă doar două mese pe zi.

"Eu merg pe minuturi, îmi plac ouăle moi, așa cleioase, cu pâine prăjită, cu o țâră de unt, să știți că îmi place smântâna, smântâna cu mămăliguță, nu mă feresc de grăsimi, cam 2 mese pe zi, cam așa e. Nu beau cafea, că am tensiune oscilantă și mă mai cruț, un capuccino cu lapte mult, ceaiuri, te miri ce!", a mai spus cântăreața de muzică populară.

În anul 2012, Sofia Vicoveanca a avut o ceartă uriașă cu sora ei, după ce aceasta a apărut într-o emisiune tv, spunând că interpreta nu o caută pentru că îi este rușine cu ea, făcând acuzații grave la adresa cântăreței.

"Mă oprește lumea pe stradă și mă întreabă dacă sunt sora ei adevărată. Oamenii spun că au auzit că a spus într-un interviu că sunt sora ei vitregă. Cred că îi este rușine cu mine, poate din cauza modului în care arăt", declara sora Sofiei Vicoveanca atunci.

La acel moment, Sofia Vicoveanca nu își dorea să vorbească despre subiectul extrem de controversat, dar a recunoscut că nu are o relație apropiată cu sora ei, iar toți oamenii ce o sună își doresc să obțină ceva de la ea. Încă de pe atunci, legătura dintre cântăreață și ruda ei a fost un subiect controversat, iar fanii artistei și-au dorit mereu să afle adevărul.

"Nu am sunat-o, dar are rost? Lacrimile dacă sunt nu sunt din cauza mea, ea este bolnavă, este un om mai necăjit, nu sunt lacrimile pentru mine. De câte ori mă suna, închideam și o sunam eu ca să nu consume. Ea are familie, eu sunt singură cuc, dar îmi găsesc de lucru, singurătatea nu mă sperie. Nu mă sună nimeni, decât cei care au nevoie de ceva", declara Sofia Vicoveanca în trecut.

Sofia Vicoveanca a spus adevărul, după aproape zece ani de la scandal

Provocată de Denise Rifai, în emisiunea "40 de întrebări" de la Kanal D, Sofia Vicoveanca a decis să vorbească despre cel mai mare scandal din viața sa.

Întrebată dacă i-a fost rușine să se afișeze cu sora ei, artista a povestit că a existat o neînțelegere, iar acum ea și sora ei se sună și își vorbesc.

"Doamne ferește! Eu cred că cineva a montat acest lucru ca să vadă ceva între noi. Nu știu cum a găsit-o pe ea. Suntem ok, ca să vorbim așa. Ne sunăm, ne căutăm. A fost o neînțelegere atunci, s-a întâmplat. Postul de televiziune a pus la cale, asta pot să jur, ca să scornească ceva, că prea mergea bine drumul Sofiei. Nu știu, cam așa…", a dezvăluit Sofia Vicoveanca.

