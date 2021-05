Denise Rifai a provocat-o pe Sofia Vicoveanca. Adevărul despre scandalul cu sora ei și banii din traistă: Vă jur cât voi trăi

În anul 2012, Sofia Vicoveanca a avut o ceartă uriașă cu sora ei, după ce aceasta a apărut într-o emisiune tv, spunând că interpreta nu o caută pentru că îi este rușine cu ea, făcând acuzații grave la adresa cântăreței.

"Mă oprește lumea pe stradă și mă întreabă dacă sunt sora ei adevărată. Oamenii spun că au auzit că a spus într-un interviu că sunt sora ei vitregă. Cred că îi este rușine cu mine, poate din cauza modului în care arăt", declara sora Sofiei Vicoveanca atunci.

La acel moment, Sofia Vicoveanca nu își dorea să vorbească despre subiectul extrem de controversat, dar a recunoscut că nu are o relație apropiată cu sora ei, iar toți oamenii ce o sună își doresc să obțină ceva de la ea. Încă de pe atunci, legătura dintre cântăreață și ruda ei a fost un subiect controversat, iar fanii artistei și-au dorit mereu să afle adevărul.

"Nu am sunat-o, dar are rost? Lacrimile dacă sunt nu sunt din cauza mea, ea este bolnavă, este un om mai necăjit, nu sunt lacrimile pentru mine. De câte ori mă suna, închideam și o sunam eu ca să nu consume. Ea are familie, eu sunt singură cuc, dar îmi găsesc de lucru, singurătatea nu mă sperie. Nu mă sună nimeni, decât cei care au nevoie de ceva", declara Sofia Vicoveanca în trecut.

Sofia Vicoveanca a spus adevărul, după aproape zece ani de la scandal

Provocată de Denise Rifai, în emisiunea "40 de întrebări" de la Kanal D, Sofia Vicoveanca a decis să vorbească despre cel mai mare scandal din viața sa.

Întrebată dacă i-a fost rușine să se afișeze cu sora ei, artista a povestit că a existat o neînțelegere, iar acum ea și sora ei se sună și își vorbesc.

"Doamne ferește! Eu cred că cineva a montat acest lucru ca să vadă ceva între noi. Nu știu cum a găsit-o pe ea. Suntem ok, ca să vorbim așa. Ne sunăm, ne căutăm. A fost o neînțelegere atunci, s-a întâmplat. Postul de televiziune a pus la cale, asta pot să jur, ca să scornească ceva, că prea mergea bine drumul Sofiei. Nu știu, cam așa…", a dezvăluit Sofia Vicoveanca.

Sofia Vicoveanca, totul despre traista nelipsită de la costumul popular. Ce e cu banii pe care îi poartă acolo

Artista este recunoscută și pentru nelipsita traistă, dar și șirul de mărgele pe care le poartă mereu la gât.

În traistă, Sofia Vicoveanca a mărturisit la un moment dat că acolo are mereu agrafe pentru păr, o oglindă, o casetă cu farduri și o bancnotă de 10 lei. Artista a dezvăluit și care este povestea acelei bancnote.

"Eram undeva cu Rapsozii Botoșanilor, unde sunt angajată, sala era plină, încărcată cu bunătățuri. Am cântat și la final a urcat pe scenă domnul primar cu flori pentru toată lumea. Eu nu am ieșit din scenă, dar prin spate a intrat un bătrânel care a venit lângă mine și mi-a spus ”Dumneata ai cântat cândva la fata mea la nuntă” și-mi lasă ceva în palmă. Am întrebat ce e, mi-a zis ”Să-ți cumperi o ciocolată” și a plecat.

În momentul ăla, m-am dus la domnul primar și l-am rugat să-mi dea microfonul și am spus așa ”Oameni buni, uitați-vă, domnul mi-a adus 10 lei să-mi cumpăr o ciocolată. Vă jur. Cred că dumnealui are mai mare nevoie de banii ăștia decât mine, dar vă jur cât voi trăi, acești bani vor rămâne în trăistuța mea. Și dovadă că sunt aici. Am avut nevoie să știți, că se mai întâmplă să rămâi fără pâine în casă, nu mi-am luat, mi-am făcut mămăliguță", a mai povestit Sofia Vicoveanca.