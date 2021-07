CAPCANE pentru ELEVI la examene. Unii profesori au încercat să le introducă. Cîmpeanu recunoaște: Intenționat sau nu...

Competiție între școli, influență asupra rezultatelor la examenele naționale

De anul viitor, profesorii vor corecta online lucrările de la Evaluarea Națională. Întrebat de ce a făcut asta, ce știe, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a răspuns la Digi24 că ”n-aș vrea să fiu atât de transparent”. Ministrul a recunoscut că ”sunt tot felul de acuze că-n anumite județe se corectează cu mai puțină bunăvoință, ca să nu spun cu rea-voință, pentru că există o oarecare competiție între școlile din diferite județe”.

Formulări capcană în cerințele de la examenele naționale. ”N-au ajuns la elevi”

În plus, Sorin Cîmpeanu a afirmat, ulterior: ”Văd că s-a putut la Evaluarea Națională să avem rezultate mai bune decât în anii anteriori, în condițiile în care au fost acuze că subiectele au fost mai grele, deci fără să cobori nivelul de dificultate. Împreună cu colegii mei, am verificat formulările. În momentul în care vrei să verifici un anumit lucru, formulezi o întrebare. Întrebarea trebuie să fie clară, nu are niciun rost să formulezi o întrebare prin care duci acel copil în stânga și mai mult în stânga, și mai mult în stânga, într-o formulare lungă, iar răspunsul corect să fie în dreapta. Astfel de capcane...”

”S-au întâmplat?” a întrebat jurnalistul Digi24. ”N-au ajuns la elevi aceste formulări capcană” a răspuns ministrul. ”A existat intenția unor profesori de a introduce astfel de capcane?” a fost întrebat Sorin Cîmpeanu, care a răspuns: ”Intenționat sau nu, da!”.

De ce au încercat profesorii formulările capcană. ”Vor să demonstreze că ei sunt mult mai buni”

Cât despre ”De ce intenționat?”, Sorin Cîmpeanu a explicat: ”Am și eu colegi în mediul universitar care vor să demonstreze că ei sunt mult mai buni decât studenții pe care-i examinează, așa se întâmplă și aici”.

