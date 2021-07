Se modifică modul de corectare la examene. Cîmpeanu: Scanarea lucrărilor s-ar putea face în sala de examen

Măsura ar urma să se aplice începând de anul viitor, după ce la Evaluarea Națională au fost depuse peste 20.000 de contestații.

"Sunt publice apelurile repetate pe care le-am făcut încă de la preluarea mandatului, moment în care toată lumea reclama absența echipamentelor și uneori a conectivității, pe importanța formării resursei umane și singurul care a reclamat public marele neajuns generat de absența unor platforme de evaluare dedicate și securizate.

Este vorba de nevoia generală de standardizare a evaluărilor la orice nivel, în așa fel încât, spre exemplu, notele obținute într-o școală din mediul rural să aibă, la modul ideal vorbind, aceeași valoare și relevanță cu notele obținute într-un colegiu centenar. În momentul de față, diferențele sunt uriașe tocmai din cauza absenței standardizării evaluării", a spus Sorin Cîmpeanu pentru edupedu.ro.

"Anul acesta a fost demarat un proiect-pilot de colectare la nivel de item a rezultatelor de la Evaluarea Națională la clasa a VI-a. Această colectare a rezultatelor la nivel de item, prin intermediul unui sistem de codificare, oferă informații cu adevărat relevante în raport cu nivelul de achiziție a competențelor corespondente respectivilor itemi.

Este vorba de proiectul pilot care există la nivel de clasa a VI-a și de solicitarea imperativă pe care am făcut-o colegilor din Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) de a se concentra astfel încât să putem colecta aceste date pe bază de itemi codificați, la nivel de item, pentru Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, pentru Evaluarea Națională și pentru examenul de Bacalaureat.

"Să fie colectate la nivel de item rezultatele"

Am cerut de la examenele următoare să fie colectate la nivel de item rezultatele de la Evaluările a II-a, a IV-a și a VI-a, dar și de la Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a. Este posibil să avem nevoie de un an de pilotare, adică anul următor să fie de pilotare pentru examenul de Bacalaureat. Un motiv este acela că Bacalaureatul este final de ciclu preuniversitar și rezultatele colectate detaliat la nivel de item pot fi folosite la nivel universitar, dar și pentru îmbunătățirea predării la nivel liceal.

"Scanarea lucrărilor s-ar putea face chiar în sala de examen"

Scanarea lucrărilor s-ar putea face chiar în sala de examen, în prezența candidaților și s-ar atribui un cod unic de identificare, iar lucrările ar fi corectate online, subliniez: de către evaluatori care nu pot comunica între ei. După care introducerea pe itemi a punctajului de către evaluatori îți generează automat și calculul notelor și sistemul este acela care va decide automat recorectarea, dacă diferențele sunt mai mari de jumătate de punct. Evaluarea la contestații cred că ar trebui să fie totuși pe lucrarea fizică, dar doar la contestații", a mai spus ministrul Educației.