Vacanță de vară mai SCURTĂ. Ministrul Educației vrea modificarea structurii anului școlar: Vom face tot posibilul

Vacanța de vară ar urma să fie mai scurtă din anul școlar 2022-2023, după cum a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care a dat asigurări că va face tot ce e posibil în acest sens. ”Avem nevoie de timp” spune ministrul, care se gândește la recuperarea cursurilor pierdute din cauza pandemiei. El își propune ca elevii să recupereze materia pierdută în anii ce urmează, dar atrage atenția și că România se numără printre statele europene cu cel mai scurt an școlar. Ministrul Educației punctează că sunt mari pierderi în domeniul Educației, din cauza crizei sanitare, pierderi ce trebuie recuperate în timp. Astfel, din anul școlar 2022-2023, vacanța de vară va fi mai scurtă, dacă se va ajunge la un acord.

”Vom face tot posibilul”

Din toamna anului 2022, anul școlar ar urma să aibă o structură diferită, una în care vacanța de vară să fie mai scurtă. Propunerea ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, a fost pentru anul 2021 - 2022, dar s-a lovit de un refuz, motivat de dorința de predictibilitate.

”Începând din toamna anului 2022, vom face tot posibilul, vom prezenta argumente, în așa fel încât să fie acceptate de profesori, de părinți, de elevi, de decidenți, pentru că avem nevoie de o perioadă mai mare de cursuri. Avem nevoie de timp pentru recuperarea pierderilor”, a declarat Sorin Cîmpeanu, pentru Digi24.

”Vacanța de vară va fi mai scurtă”

”Propunerea pe care am făcut-o și pe care am motivat-o - da, din toamna anului 2022, un an școlar mai lung”, a confirmat ministrul. ”Cu siguranță vacanța de vară va fi mai scurtă”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

”Suntem printre ultimele țări europene din punct de vedere al duratei cursurilor. Pierderile suferite pe perioada crizei sanitare au fost foarte mari, nu numai în România, este drept, ele vor trebui să fie recuperate în timp. Pentru asta, mai mult decât oricând, este nevoie de o durată mai mare a perioadei de cursuri”, a mai argumentat ministrul Educației.

