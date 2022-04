Capacitatea miraculoasă a lui Ludovic Orban. De ce este mult gol în jurul său

Dar este mult gol în jurul lui. Cine și de ce ar vrea să plece dintr-un partid istoric, aflat la guvernare, într-un partid mic, fără mari perspective?! Sociologul Alfred Bulai și jurnalistul Val Vâlcu au abordat acest subiect la DC News, în emisiunea „Nod în papură”.

„Ludovic Orban este în situația lui Dragnea, adică îi știe pe mulți din PNL, dar problema este: pleacă ei de la papanși pentru un proiect care este vag? Dacă nu ești certat cu șeful de partid sau cu liderii de locali, de ce ai pleca spre un partid nou?”, a zis sociologul Alfred Bulai.

Jurnalistul Val Vâlcu a spus de ce vede mult gol în jurul lui Ludovic Orban: pentru că el are capacitatea miraculoasă de a promite la 100 de oameni aceeași funcție.

Iată declarațiile:

Ludovic Orban promitea funcții pe bandă rulantă, spunea și Daniel Zamfir:

Amintim, de exemplu, că, în 2019, Daniel Zamfir spunea că Ludovic Orban, președinte PNL, la acel moment, le promitea parlamentarilor ALDE, direct sau prin mesageri, funcții de miniștri și locuri pe liste la parlamentare dacă votau moțiunea de cenzură.

„Pe mine nu m-a sunat Orban, dar a trimis mesageri. Așa a făcut cu mine, cu alții nu a făcut așa. Unora le-a promis funcții de miniștri, altora le-a garantat locuri pe viitoarele liste la alegeri. Ghinionul domnului Orban este că îl cunoaște toată lumea, știe că nu se ține de cuvânt. Pe el și pe solii domniei sale, colegii noștri i-au trimis la plimbare. Cum vorbele lui Orban nu fac doi bani, nimeni nu a luat în serios propunerile”, spunea Daniel Zamfir, în 2019.

Există anumite partide în România care nu vor avea succes dintr-un singur motiv.

Spun NU la orice. Tot auzim de la anumiți politicieni: „Nu suntem de acord cu ideea X” / „Nu suntem de acord cu ideea Y!”, dar nici nu aduc nimic în schimb, nu vin cu propuneri care să contracareze o idee. Spun doar NU și încheie chestiunea.

Despre acest subiect a vorbit sociologul Alfred Bulai la DC News, în emisiunea „Nod în papură”.

„Sintagma forte în politica românească este NU. Acest NU nu este urmat, de regulă, de „iată cum vedem noi lucrurile!” Pe scena politică au fost recent partide care au zis doar NU. Am dat exemplul USR-ului. Nu poți să fii doar Gigi contra. Vino și spune: „uite cum vrem să facem noi!” Și atunci poate zicem și noi: „devine interesant ce vor acești oameni”.

Retorici de genul „nu este bine așa” și „sub nicio formă nu admitem așa ceva”, care nu sunt urmate de chestiuni pozitive, de exemple de cum văd ei lucrurile, nu au succes. Să nu uităm că exista entuziasm atunci când se schimba puterea politică în România, când partidele care veneau aveau niște idei de genul: „recalculăm pensiile, schimbăm cota de impozitare”. Erau partide care veneau cu ceva și îți dădeau teme de gândire. Dacă am doar retorica „nu este bine”, dar nu am nimic în plus, este greu să facem ceva în politică”, a zis sociologul Alfred Bulai la DC News, în emisiunea „Nod în papură”.

