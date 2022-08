Cântăreață din România, la un pas de orbire: E frustrant că nu poți să îți vezi copiii

"Nu merg pe stradă singură"

"Trebuie să merg la un consult și să aflu acolo dacă mă pot opera sau nu. Din câte am înțeles, nu este valabilă pentru toate persoanele operația. Dioptriile au crescut foarte repede. Într-un an, acum am -5 și văd cam la un metru. Nu merg pe stradă singură. Nu văd și e dificil. Nici la shopping, stau și citesc și nu reușesc să disting ce scrie, iar când mă întâlnesc cu cineva cunoscut nu cunosc. (...) Eu am purtat ochelari și tot au crescut dioptriile. Ultima pereche mi i-a spart cel mic și nu m-am mai dus să fac alții”, a mărturisit Deniz Brizo, pentru Antena Stars, scrie spynews.ro.

"E frustrant că nu poți să îți vezi copiii"

"Tot am zis că mă operez, că merg la un consult, din cauza problemelor din ultima vreme, divorț, probleme de familie și job nu am mai reușit să merg. E frustrant că nu poți să îți vezi copiii. Cea mare poartă și ea ochelari, nu are diopriile așa mari, dar are și strabism ca mine, se mișcă ochiul într-o parte și în alta uneori. Eu am anemie de gradul 1 și îmi pierd des vederea total, pentru aproximativ 15 secunde”, a adăugat artista.

George Burcea, săgeți către Andreea Bălan despre cele două fete ale lor

George Burcea a aruncat săgeți către Andreea Bălan, fosta sa soție, în legătură cu cele două fetițe pe care le au împreună.

"În principiu, dat fiind faptul că nu petrec 24 din 24 de ore cu ele, în momentul în care mă întâlnesc cu ele, fac tot ce vor ele. Nu mă duc în zona extremă în care să le cumpăr multe lucruri, să le învăț "prost”. Dar nici nu le interzic lucruri, pentru că mi se pare normal, dacă petreci, nu știu, 3 zile pe săptămână sau 3 zile la două săptămâni cu ele, să le faci tot ceea ce vor ele.

Dar să știi că nu este despre ce le cumperi și despre ce le oferi, material. Este despre cum petreci timpul cu ele. Nici măcar cantitatea timpului nu este valabilă, ci calitatea. Și eu încerc mereu și cred, poate fac bine, poate fac rău, vom vedea mai târziu, încerc cât de mult - chiar dacă petrec 2 ore cu ele când le iau de la grădiniță, că de foarte multe ori, în timpul săptămânii, le iau de la grădi, mă joc cu ele, după care le duc acasă.

Apoi vine săptămână mea în care le iau la mine acasă. Încerc, de fiecare dată când petrec timp cu ele, să fie de calitate. Lăsăm telefonul, facem 2-3 poze, dacă ele vor, daca nu, nu. Că, oricum, sunt terorizate de câte poze fac, așa că încerc să petrec timp de calitate cu fetele mele", a spus George Burcea pentru ciao.ro.

"Sunt fericite când sunt cu mine"

"Sincer, eu cred că am o relație perfectă cu fetele mele! Singurul impediment este faptul că nu petrec atât de mult timp pe cât mi-aș dori cu ele! Dar conform legii, timpul ăla mi-e acordat! Daca uneori mi se mai permite să le iau și pe lângă, e ok. Dacă nu mi se permite așa cum nu mi s-a permis uneori, asta este. Citește mai departe>>

