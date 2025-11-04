Candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală a Capitalei, validată de PNL. Anunțul lui Ilie Bolojan

PNL a validat marți candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală a Capitalei, în cadrul Biroului Politic Național. Primarul Sectorului 6 a fost votat în unanimitate, după ce candidatura sa a fost propusă de organizația PNL București.

„Convingerea mea fermă este că domnul Ciucu ar fi un primar foarte bun pentru București, deoarece el combină două lucruri foarte importante pe care ceilalți candidați nu le au: experiența administrativă și onestitatea”, a declarat în cadrul ședinței Biroului Politic Național Ilie Bolojan, președintele PNL.

Anunțul lui Ilie Bolojan după ședința BPN a PNL

Ulterior, Ilie Bolojan a susținut și o conferință de presă în care a exlicat ce discuții au avut loc în cadrul Biroului Politic Național al PNL.

"Au fost abordate două subiecte. Primul, legat de aspectele politico-guvernamentale, iar al doilea legat de alegerile locale parțiale. În ceea ce privește primul subiect, Biroului Politic Național a reînnoit susținerea pentru rezolvarea celor trei subiecte pe care le-am discutat, în sensul în care vom susține reducerea numărului de parlamentari, vom susține rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei ce ține de pensiile speciale și vom susține reforma în administrația publică locală și cea centrală.

Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: Are două avantaje importante

În ceea ce privește alegerile locale parțiale, a fost închisă procedura privind susținerea domnului Ciprian Ciucu pentru Primăria Generală a Capitalei. Vreau să îi mulțumesc colegului meu Ciprian pentru că a acceptat să intre în această competiție. Am încredere că pentru dezvoltarea țării noastre, administrarea cât mai bună a Bucureștiului de către Ciprian Ciucu este un lucru foarte bun.

Dacă capitala țării noastre funcționează ca o locomotivă pentru România înseamnă că și țara noastră merge mai bine. Are două avantaje importante: are o experiență pe care a dovedit-o la Primăria Sectorului 6 și are onestitatea pe care a probat-o în toți acești ani în funcțiile publice, dovedind că se pot obține rezultate foarte bune în mod corect și cinstit. Această experiență și aceste calități pe care le-a probat, sunt convins că le poate folosi și la Primăria Generală a Capitalei", a declarat Ilie Bolojan.