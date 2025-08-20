Data actualizării: | Data publicării:

Călin Georgescu ar putea candida la Primăria Capitalei - Surse

Autor: Andrei Itu | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

În contextul în care Călin Georgescu nu este oprit de decizia CCR dată la alegerile prezidențiale pentru a candida, în orice alt scrutin, ar putea apărea o decizie bombă pe scena politică! 

Practic, Călln Georgescu nu este împiedicat de nimic să se înscrie la un scrutin electoral, de exemplu, la cele mai apropiate alegeri. Este vorba despre alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei, care ar putea avea loc în această toamnă.

Mai mult, potrivit surselor România TV, Călin Georgescu ar putea candida la alegerile de la Primăria Capitalei, după ce fotoliul de edil a rămas vacant, în urma plecării lui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Amintim că judecătoarea CCR Laura-Iuliana Scântei, fostă parlamentară PNL, a fost întrebată, ieri, despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Ce a răspuns, vezi detalii aici!

Divergențe în coaliție pe data alegerilor parțiale

În coaliție există divergențe cu privire la organizarea de alegeri pentru Primăria Capitalei, inclusiv în interiorul partidelor. PNL nu se grăbește, pentru că are deja primarul interimar, însă USR l-a dori pe Cătălin Drulă, care a primit și ”aviz pozitiv” de la Nicușor Dan.

PSD absentează de la ședințele coaliției și blochează, în acest moment, orice decizie politică pentru a se stabili data alegerilor.

Ce scrie în Codul Administrativ. În ce lună ar putea avea loc alegeri parțiale

Potrivit Codului Administrativ, Guvernul este obligat să convoace alegeri locale parțiale, într-un termen de 90 de zile după ce ordinul prefectului ce constată încetarea mandatului a rămas definitiv.

Demisia lui Nicușor Dan a fost anunțată pe data de 23 mai 2025, dar a intrat în vigoare pe 26 mai 2025. În aceeași zi, prefectul Capitalei a emis ordinul de constatare a încheierii mandatului. Pe 11 iunie Prefectura a transmis către MAI și AEP cererea de organizare a alegerilor parțiale.

Astfel, Guvernul ar trebui să decidă data scrutinului maximum la începutul lunii septembrie 2025. De asemenea, alegerile ar trebui să se desfășoare oricând, însă nu poate fi anunțată mai devreme de 35 de zile înainte de votul efectiv. Alegerile ar puteaea avea loc în luna noiembrie, însă legea nu prevede sancțiuni dacă nu se fac alegeril locale parțiale.

