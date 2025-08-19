Data actualizării: | Data publicării:

Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan

Călin Georgescu nu este oprit de decizia CCR de la alegerile prezidențiale pentru a candida în orice alt scrutin. 

Judecătoarea CCR Laura-Iuliana Scântei, fostă parlamentară PNL, a fost întrebată despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în cadrul unui eveniment desfășurat astăzi. În răspuns, judecătoarea de la CCR a dat un răspuns esențial: ”Curtea are o competență unică. Un singur proces electoral a fost încredințat, prin Constituție, pentru verificarea legalității și confirmării rezultatului, către CCR: procesul prezidențial electoral. Restul alegerilor au fost încredințate pentru control de legalitate instanțelor judecătorești de drept comun”. Prin această declarație, judecătoarea a explicat cum de a ajuns dosarul pe masa CCR. Însă, la fel de important este că atât Călin Georgescu, cât și Diana Șoșoacă sunt liberi să candideze pentru orice altă funcție în stat, aleasă liber, prin vot. De exemplu, pot candida la Primăria Capitalei, pentru mandatul lăsat liber de Nicușor Dan, președintele țării. 

”Noi am concluzionat că procesul electoral trebuia oprit, pentru că a fost viciat în formele în care au arătat alte autorități. Poate alte autorități ar fi trebuit să intervină și să detalieze înapoi. Noi am spus cum a fost afectată ordinea constituțională, dar poate trebuiau să vină niște răspunsuri mai complete” a mai spus judecătoarea, în explicația sa, arată HotNews

