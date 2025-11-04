Călin Georgescu a prezentat dorințele Rusiei ca și realitate. Cum a strecurat într-un discurs despre credință un atac la Drulă

Cu steaguri, dansuri și teorii ale conspirației, oamenii au fost salutați de un fost candidat la alegerile prezidențiale, urcat pe pragul mașinii pentru a fi văzut. A ridicat mâna de mai multe ori, în semn de salut, candidatul adorat, dar de neatins. ”Dar nu vă împingeți în el” spune garda de corp.

Și îi place adorația

Întrebat despre alegerile pentru București, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, și-a exprimat convingerea că declarația sa de duminică au văzut-o ”toți”: Eu am avut o declarație duminică pe care ați văzut-o toți. Consider că toate aceste alegeri sunt o farsă și nu am de ce să o comentez. Eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. Doi - până una alta votul liber al românilor a fost furat. Și trei - din acest punct de vedere, nu pot să am nicio abordare serioasă.

De aceea, pe ansamblu, spun așa...”.

Până aici, la lucruri serioase, s-a cam bâlbâit candidatul din 2024. Și-a căutat cuvintele, le-a ales destul de sărăcios. Dar a continuat coach-ul motivațional, iar cuvintele au curs... melodios

”... că tăria unei națiuni stă în moralitatea ei. Și poporul român, așa cum se vede - și mulțumesc tuturor- a arătat că s-a trezit și și-a amintit cine este. Asta înseamnă că astăzi, acum, puterea lui este o stâncă de granit. Când sufletul unui popor se ridică, nimeni nu poate să-l îngenuncheze. La fel și-n cazul meu: când un sistem întreg este împotriva ta, este dovada că ești pe drumul cel drept. Și nu ești singur. Eu n-am ridicat din credință, nu prin puterea mea. Dumnezeu m-a întărit când oamenii m-au judecat. Această încercare nu m-a doborât și m-a învățat că adevărata putere vine din rugăciune și din liniștea celui care așteaptă și nu urăște. Iubirea - și de fapt, iertatea - în mod special, nu este o slăbiciune”.

După ce a vorbit frumos despre puterea poporului român, despre rugăciune, români, puterea sa, drumul cel drept ș.a.m.d., Călin Georgescu și-a întors fața spre marile puteri:

”Eu vă spun astăzi așa: să fie foarte clar, România nu e colonie, nu e câmp de experimente politice, iar legea se face la București, nu la Paris. Țările din jurul nostru au demonstrat și și-au recuperat libertatea prin curaj și demnitate. Polonia s-a ridicat și vă asigur că va fi mult mai puternică decât Germania. Ungaria s-a ridicat, Olanda s-a ridicat, Slovacia s-a ridicat, Cehia s-a ridicat și, dincolo de Europa, marile puteri au început să coopereze, să colaboreze, nu să se antagonizeze”.

Neimplicat electorat? Poate nu pentru susținerea unui candidat. Dar, semnalul dat de Călin Georgescu - printre rânduri - e clar. Cine sunt cei asociați cu Franța? Oare Nicușor Dan și ai lui? Oare împotriva cui ar trebui să se ridice poporul în București? Față de cine să-și câștige libertatea? Călin Georgescu a spus-o destul de clar în rândurile de mai sus. Desigur, în toată această ”farsă”, cum o numește, în care nu susține pe nimeni.

Și apoi vin exemplele

”Ca exemplu, SUA fac un tunel cu Rusia pe sub strâmptoarea Bering pentru o cooperare benefică economică pentru ambele țări. SUA parafează acorduri comerciale uriașe cu China. Rusia și China au cale ferată și conducte de petrol comune. Fie vorba între noi, raportat la Shanghai, Parisul este un modest oraș provincial. Lumea se schimbă sub ochii noștri și România ar trebui și ea, să se ridice” afirmă Călin Georgescu.

Dorințele Rusiei sunt... porunci?

De fapt, tunelul pe care-l dă ca început Călin Georgescu de SUA și Rusia este doar o propunere recentă, de nici două săptămâni, făcută de la Kremlin. Kirill Dmitriev, trimisul special al preşedintelui rus pentru investiţii şi cooperare economică cu ţări străine şi şeful Fondului Rus de Investiţii Directe (RDIF), a declarat că Rusia și SUA ar trebui să construiască un tunel feroviar ”Putin - Trump” prin strâmtoarea Bering, pentru a conecta cele două ţări, simbolizând ”unitatea” dintre Moscova şi Washington. El a susținut că acest tunel ar putea debloca explorarea comună a resurselor naturale din regiunea arctică. Dar, nici pe departe, această idee nu înseamnă că SUA și Rusia s-au apucat să-și facă tunel.

Și da, Rusia și China au mai multe căi ferate comune, dar ”conductele” de petrol comune, așa cum sunt invocate de Călin Georgescu sunt, din nou, doar o dorință a Moscovei. În realitate, există un gazoduct rusesc și o dorință: Power of Siberia 1 a început să funcționeze în 2019 și transportă gaze din Siberia de Est în Extremul Orient al Chinei. Moscova își dorește și Power of Siberia 2. Este momentan la nivel de dorință și ar necesita un deceniu pentru a stimula exporturile de gaze. Deci timpul trecut folosit de Călin Georgescu cu privire la dorințele Rusiei reprezintă doar o manevră de feng shui pentru coach-ul motivațional, cândva candidat la prezidențiale, astăzi adorat la Poliție.

Data viitoare, când sorbiți cuvinte despre cât de puternici sunteți, ascultați cu atenție și ce alte semnale subtile vi se transmit. Și căutați. Poate se întâmplă să fiți mințiți frumos.