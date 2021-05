”Ce nu vi se spune despre vizita la Bruxelles a premierului Florin Cîțu: Pensiile, salariile si alocațiile rămân înghețate până în anul 2024. Acesta este angajamentul luat în fața Comisiei Europene pentru a primi derogare pe procedura de deficit excesiv până în 2024. O negociere proastă cu efecte distrugătoare față de societate. Nu poți trâmbița triumful sacrificând 10,5 milioane de persoane a căror putere de cumpărare scade abrupt. Și mai ales vreau să punctez lașitatea și lipsa de asumare publică a politicianului Florin Cîțu în fața poporului. Nu a avut curajul să vă spună acest adevăr. PS: pensiile, alocațiile si salariile vor crește doar dacă domnul Cîțu nu mai este premier.” a scris economistul Adrian Câciu, pe Facebook.

Florin Cîțu a vorbit astăzi despre o explozie a creșterii economice

Mesajul premierului Florin Cîțu, de astăzi, de la Suceava, nu părea a fi însă în această notă.

”E important ca cei vaccinați să-și convingă rudele, prietenii, pe toată lumea să vină să se vaccineze. Este singura soluție să trecem la următoarea etapă, post-pandemie, în care ne concentrăm, din nou, pe economie, pe lucrurile importante. Am fost concentrați pe sănătate un an, dar trebuie să revenim la perioada post-pandemie. Avem în negociere PNRR, sunt fonduri europene. Trebuie să trecem de această perioadă și numai prin vaccinare, prin campanii de vaccinare de succes, putem să ajungem mai repede la această perioadă. Lucrurile arată foarte bine în economie în acest moment. Venitul crește, puterea de cumpărare crește, avem investiții în creștere și sunt resurse financiare pe care le așteptăm: 29,2 miliarde din PNRR, 46 de miliarde fonduri UE plus bugetul de stat. Avem toate condițiile pentru a avea, în următorii 4 ani, o explozie a creșterii economice. Putem să facem și autostrăzi și spitale, lucruri care nu s-au făcut în 30 de ani. Le putem face acum, dar mai avem acest lucru, să trecem peste pandemie” a spus premierul Florin Cîțu, prezent la Centrul de vaccinare drive-through de la Shopping City Suceava.

Negocierile de la Bruxelles ale premierului, cu Ursula von der Leyen, au fost transmise public ca un real succes, asta după ce s-a asumat investiția majoră în infrastructură - 27% din fondurile alocate prin PNRR.