Florin Cîțu anunță o ”EXPLOZIE a creșterii economice”. Avertisment despre relaxare: Putem trage și frâna de mână

”Avem toate condițiile pentru a avea, în următorii 4 ani, o explozie a creșterii economice”

”E important ca cei vaccinați să-și convingă rudele, prietenii, pe toată lumea să vină să se vaccineze. Este singura soluție să trecem la următoarea etapă, post-pandemie, în care ne concentrăm, din nou, pe economie, pe lucrurile importante. Am fost concentrați pe sănătate un an, dar trebuie să revenim la perioada post-pandemie. Avem în negociere PNRR, sunt fonduri europene. Trebuie să trecem de această perioadă și numai prin vaccinare, prin campanii de vaccinare de succes, putem să ajungem mai repede la această perioadă. Lucrurile arată foarte bine în economie în acest moment. Venitul crește, puterea de cumpărare crește, avem investiții în creștere și sunt resurse financiare pe care le așteptăm: 29,2 miliarde din PNRR, 46 de miliarde fonduri UE plus bugetul de stat. Avem toate condițiile pentru a avea, în următorii 4 ani, o explozie a creșterii economice. Putem să facem și autostrăzi și spitale, lucruri care nu s-au făcut în 30 de ani. Le putem face acum, dar mai avem acest lucru, să trecem peste pandemie” a spus premierul Florin Cîțu, prezent la Centrul de vaccinare drive-through de la Shopping City Suceava.

”Dacă vaccinarea nu merge în direcția corectă, putem trage și frâna de mână”

Premierul Florin Cîțu a spus că fiecare măsură de relaxare va fi explicată pe rând. Următoarea relaxare, după cea anunțată în 15 mai, va fi în 1 iunie. El a precizat că relaxările au venit mai repede pentru a arăta românilor că merită să te vaccinezi, precizând că au luat decizia în funcție de rata de vaccinare și în funcție de cazurile noi zilnice de COVID-19 raportate. ”Dacă vaccinarea nu merge în direcția corectă, putem trage și frâna de mână, nu ne putem juca cu acest lucru” a spus premierul. Întrebat ce înseamnă ”frâna de mână”, el a răspuns că va fi o relaxare mai lentă, precizând că el crede că oamenii vor evenimente private, nunți, botezuri, să meargă la concerte și în concediu, exprimându-și astfel optimismul că vaccinarea anti-COVID va continua în ritmul de până acum. ”E o motivație foarte bună pentru români să se vaccineze” a precizat Florin Cîțu. Despre revenirea la restricții mai dure, premierul a spus că s-au gândit când au luat decizia de a elimina masca din spațiile publice deschise: ”Măsurile pe care le-am luat vrem să rămână așa.”, precizând că nu există intenția de a reveni la masca în spațiul public, dar acest lucru depinde tot de vaccinarea anti-COVID-19, conform acestuia.

Din 15 mai, se elimină masca în spațiile publice deschise, cu excepția spațiilor aglomerate, cum ar fi piețele în aer liber, târgurile. Se păstrează masca în mijloacele de transport în comun. Este eliminată și restricționarea circulației pe timpul nopții și, implicit, magazinele vor reveni la program normal.