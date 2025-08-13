Data actualizării: | Data publicării:

Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?

Foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan va avea discuţii, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii instituţiilor din subordinea Guvernului.

Prim-ministrul Ilie Bolojan: Reducerea cheltuielilor de funcționare va crește eficiența instituțiilor publice

Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema măsurilor de reorganizare, reducere a cheltuielilor de personal și îmbunătățire a activității acestora.
Prim-ministrul a subliniat că Guvernul va aplica trei direcții principale pentru optimizarea bugetului României: reducerea cheltuielilor de funcționare, inclusiv a cheltuielilor de personal, creșterea eficienței colectării veniturilor bugetare și prioritizarea investițiilor.


„Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan.
Prim-ministrul a solicitat ca până la 22 august 2025 instituțiile să prezinte propuneri de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță. Până la sfârșitul lunii august, Executivul va pregăti un pachet legislativ privind reorganizarea acestor structuri.


„Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a subliniat Ilie Bolojan.


De asemenea, premierul Ilie Bolojan a cerut coordonatorilor celor 36 de instituții să analizeze soluțiile de salarizare a personalului, în contextul în care, în unele instituții, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată. Totodată, a solicitat instituțiilor să analizeze integrarea soluțiilor de digitalizare, pentru a deveni mai eficiente, având în vedere că soluțiile individuale duc la insularizarea serviciilor și creșterea costurilor.


La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului Ștefan-Radu Oprea și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.

Sindicaliştii cer Guvernului să retragă de urgenţă proiectul privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă de urgenţă proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administraţia publică locală şi cere deschiderea unui dialog real cu reprezentanţii salariaţilor din administraţie, încât să poată fi găsite cele mai bune soluţii atât pentru aceştia.

"Deşi inflaţia creşte şi veniturile lucrătorilor scad, statul alege să taie din oamenii care asigură funcţionarea comunităţilor locale. Este al doilea val de măsuri de austeritate pregătit de Guvernul României, după pachetul care a intrat în vigoare de la 1 august şi care a adus creşteri de TVA, împovărând suplimentar populaţia", se arată într-un comunicat al FNSA.

Totodată, FNSA atrage atenţia că, din declaraţiile ministrului Dezvoltării, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi în administraţia publică locală, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari şi consilieri.

"Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administraţia publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administraţia locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forţată a capacităţii administrative a statului", se susţine în comunicat.

"Blocaj administrativ"



Totodată, FNSA consideră că acest proiect nu înseamnă eficienţă, ci "blocaj administrativ".

Reducerea masivă a personalului va afecta direct serviciile publice esenţiale - de la emiterea documentelor, gestionarea ajutoarelor sociale, colectarea taxelor locale până la întreţinerea infrastructurii, subliniază sursa citată.

De asemenea, federaţia sindicală din administraţie avertizează că: măsura va adânci criza resursei umane din administraţia locală, unde oricum multe posturi sunt vacante; timpul de soluţionare a cererilor cetăţenilor se va prelungi semnificativ; presiunea asupra angajaţilor rămaşi va creşte, ceea ce va duce inevitabil la scăderea calităţii serviciilor publice.

"Nu putem vorbi despre o administraţie eficientă, când concediem oameni fără o analiză reală a nevoilor fiecărei comunităţi. Avem un nou proiect prin care vor fi făcute tăieri din pixul ministrului, fără o documentare în spate. Este clar că acest proiect nu ţine cont de realităţile din teren iar lucrătorii români din administraţia locală devin victime ale politicilor fiscale eşuate", a declarat preşedintele FNSA, Bogdan Şchiop, citat în comunicat.

FNSA solicită Guvernului României să retragă de urgenţă acest proiect şi să deschidă un dialog real cu reprezentanţii salariaţilor din administraţia locală, încât să poată fi găsite cele mai bune soluţii atât pentru aceştia, cât şi pentru români şi pentru bugetul de stat.

"De sinecurile din statul român când vă ocupaţi, domnule premier Ilie Bolojan?!"



În finalul comunicatului, FNSA întreabă: "De sinecurile din statul român când vă ocupaţi, domnule premier Ilie Bolojan?!".

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie a fost înfiinţată în anul 1995. Activitatea sa este orientată exclusiv spre sectorul "Administraţie publică". În prezent, FNSA are în componenţă sindicate din primării, consilii judeţene şi instituţii subordonate acestora, de pe întreg teritoriul ţării, precum şi din instituţii aparţinând administraţiei centrale - Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Institutul Naţional de Statistică, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, Cancelaria Primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, însumând aproximativ 30 de mii de membri de sindicat.

Discuțiile vizează măsuri privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice şi reducerea cheltuielilor de personal, au confirmat, pentru Agerpres, surse guvernamentale.

La şedinţa care este programată pentru ora 11:00 urmează să fie prezenţi reprezentanţii instituţiilor aflate în finanţarea/coordonarea/subordinea sau sub autoritatea Guvernului, respectiv a SGG şi a premierului şi vor fi abordate "măsuri privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice şi reducerea cheltuielilor de personal", potrivit aceloraşi surse.

În subordinea Secretariatului General al Guvernului (SGG) şi a premierului se află peste 30 de instituţii (agenţii, departamente, institute, comisii, oficii şi altele).

