Bolojan: Cel mai probabil, el va fi candidatul PNL la Primăria București

Vom avea alegeri pe 7 decembrie în București, pentru primar general, și în alte localități. Cine va fi candidatul Partidului Național Liberal?

Ilie Bolojan a dat răspunsul.

„Acum aproximativ o lună de zile am făcut un sondaj de opinie. Au fost trei colegi testați, iar cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi, foarte probabil, săptămâna viitoare desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. Dânsul a fost cel mai bine plasat dintre candidații noștri”, a zis Ilie Bolojan la un post de televiziune.

Stelian Bujduveanu (PNL) a fost un primar interimar foarte bun

Premierul a avut cuvinte de laudă și pentru Stelian Bujduveanu (PNL), despre care a zis că și-a onorat foarte bine interimatul la Primăria București.

„Cred că este bine pentru orice localitate să aibă un om care are un mandat stabil. Actualul primar interimar a făcut o treabă bună, dar întotdeauna un om ales legitim are o altă autoritate față de un primar interimar – cum este, de exemplu, domnul Bujduveanu, care, din punctul meu de vedere, a avut o prestație foarte bună și a onorat acest interimat”, a zis premierul.

Unde se afla Ciucu când Bolojan spunea că, cel mai probabil, va fi candidatul PNL la București

Iar în timp ce Ilie Bolojan spunea că Ciucu va fi candidatul PNL la Primăria București, el era la Lacul Morii, făcea verificări pentru Halloween.

„Mâine începe West Side Hallo Fest 2025. Măine (vineri) intrarea este liberă. Am venit să văd dacă este totul gata. Este. Și este haios. Ușor spooky, dar haios. Urmăriți programul festivalului pe pagina West Side Hallo Fest!”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook, loc unde a postat și imaginea din deschiderea articolului.

West Side Hallo Fest va avea loc în perioada 24-26 octombrie, la baza digului Lacul Morii. În prima zi de festival, care începe la ora 16.00, accesul va fi gratuit, iar sâmbătă și duminică, de la ora 10.00, se va intra pe bază de bilet sau abonament. Biletul va costa 60 de lei, iar abonamentul, pentru ambele zile, 100 de lei. Copiii sub 12 ani au gratuitate.

Pe lângă concerte, în cele trei zile de festival vor avea loc ateliere gratuite, spectacole de teatru, dans, atmosferă întreținută de DJ și multe surprize. Iar copiii se vor distra la scena mică, acolo unde vor avea loc evenimente dedicate lor.



De asemenea, zeci de vendori vor fi prezenți cu produse culinare, dar și cu decorațiuni, accesorii, bijuterii handmade etc. Evenimentul se va autosusține financiar din taxa plătită de comercianți, din sponsorizări și din vânzarea biletelor.