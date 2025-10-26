Bolojan: Candidatul pe care îl vom susţine la Primăria Capitalei este Ciprian Ciucu

Premierul Ilie Bolojan, liderul PNL, a declarat duminică seara, la Digi24, că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, "ar fi un primar viabil" pentru Bucureşti şi procedura desemnării acestuia drept candidatul PNL la Primăria Capitalei s-ar putea încheia la finalul săptămânii.

Bolojan a susţinut că la alegerile pentru primar este important omul care candidează şi a menţionat că Ciucu este un candidat în care are încredere.

"Foarte probabil candidatul pe care îl vom susţine este Ciprian Ciucu, pentru că astăzi s-a derulat un prim proces de desemnare, deci biroul de la Bucureşti l-a votat candidat, mai sunt două etape şi foarte posibil la finalul acestei săptămâni să avem închisă această procedură. Dar, în general, alegerile de primar, cu cât aspectele care ţin de primărie sunt mai pronunţate, au o componentă care este legată de om. Din experienţa mea, şi caut să fiu un om cât se poate de corect, nu partidul politic este problema, întotdeauna omul este problema şi de-aia am evitat să pun etichete unor partide să critic în masă. Oamenii sunt importanţi, cei care candidează şi eu cred că domnul Ciprian Ciucu, având în vedere ceea ce a făcut în calitate de primar la Sectorul 6, având în vedere experienţa dânsului din toţi aceşti ani, este un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în Bucureşti şi este un om în care eu personal am încredere", a spus Bolojan, potrivit Agerpres.

Liderul PNL îl consideră pe Ciprian Ciucu drept un "primar viabil" pentru Bucureşti, amintind că în perioada în care a fost primar la Oradea au "schimbat impresii" despre chestiuni legate de administraţie.

"Când eram primar, unul dintre cei care m-au vizitat - au venit mulţi oameni, noi, primarii, facem un schimb de experienţă -, chiar când nu era primar a venit şi am avut discuţii de administraţie şi o parte din cei cu care am schimbat impresii legate de ce se poate face într-un oraş au pus în practică aceste aspecte, care au dat rezultate de zeci de ani în alte părţi şi pe care eu le-am preluat şi le-am aplicat cu viteză mare, pentru că dacă au dat rezultate în Germania, în Austria, înseamnă că trebuie să dea şi la noi şi s-a dovedit corect. Dar a fost unul dintre puţinii care a pus în practică aceste lucruri într-un sector, de exemplu, şi de-aia consider că ar fi un primar viabil pentru Bucureşti", a adăugat Bolojan.

Premierul a comentat că la alegerile pentru Primăria Capitalei, din 7 decembrie, va avea un rol şi componenta politică.

"În ceea ce priveşte componenta politică, în general, în urbanul mare şi aceasta are un rol. Cât va fi, mi-e greu să fac estimări, dar cu siguranţă va fi şi o uşoară componentă politică", a mai spus Bolojan.

Totodată, premierul Bolojan a susţinut, referitor la rezultatele sondajului realizat de Avangarde privind activitatea Guvernului, că nu trebuie să primeze calculele electorale.

"Există, din păcate, de mulţi ani de zile un bazin important de oameni care sunt nemulţumiţi de direcţia în care merge ţara. Aceasta este o realitate. Inevitabil, această stare de nemulţumire este legată şi de Guvern şi măsurile pe care le luăm după ce am creat nişte aşteptări electorale care nu puteau fi onorate, în mod evident, sunt de natură a nu le crea oamenilor o percepţie bună. Dar, în afară de percepţiile pe care le creăm, când eşti în guvernare, într-o situaţie dificilă, trebuie să facem ceea ce trebuie pentru ţara noastră şi nu calculele electorale trebuie să primeze", a mai declarat premierul.

Bolojan a subliniat că "nu mai e vremea uitatului în sondaje".

"Cât timp aceste calcule electorale domină agenda unui guvern, a unei primării sau a unui consiliu judeţean, este evident că nu poţi să faci reforme care creează nemulţumiri dacă, în permanenţă, te gândeşti la un concurs de frumuseţe electorală şi-ţi faci zilnic sondaje de opinie sau o dată la două săptămâni şi te uiţi în permanenţă cum arăţi în sondaje. Astăzi nu mai este vremea uitatului în sondaje, este o vreme a responsabilităţii şi a face ceea ce este necesar pentru ţara noastră", a conchis premierul.

Potrivit unui sondaj realizat de Avangarde pe un eşantion de 1.000 de persoane din Municipiul Bucureşti, la întrebarea legată de satisfacţia faţă de activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan, 63% dintre bucureşteni au răspuns negativ, iar 29% au exprimat o opinie favorabilă.