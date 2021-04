Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit în direct la Antena 3 unde l-a întrebat pe Raed Arafat cine sunt specialiștii cu care se confruntă și se consultă Guvernul și dacă decizia politică finală îi revine sau nu acestuia.

”Există demonstrații de stradă împotriva dumneavoastră. Se spune că Raed Arafat ar stabili măsurile de restricție în țara noastră. În același timp am văzut că se arată vag către dumneavoastră din partea guvernanților, care spun: ”da, noi luăm măsurile pentru că ne consultăm cu specialiștii”. Ar fi cazul să ne spuneți în această seară cine sunt specialiștii cu care se confruntă Guvernul, se consultă și se confruntă, și aș vrea să vă întreb dacă decizia politică finală este sau nu la dumneavoastră?”, a fost întrebarea analistului politic Bogdan Chirieac către Raed Arafat.

Răspunsul lui Raed Arafat

”Nu decide Raed Arafat. Clar, mecanismul este următorul. Este grupul tehnico-științific, acolo și numele persoanelor a fost publicat la un moment dat, se știe, deci sunt colegi de la INSP, sunt colegi de la Ministerul Sănătății, sunt colegi medici de la infecțioase, sunt și de la alte instituții implicate în Covid. Deci peste jumătate din grup sunt medici. Pe chestiile acestea medicii vorbesc de regulă. Măsurile se discută. Discuția merge mai departe ca propunere la CNSU. Acolo avem instituții în afara Guvernului și avem și majoritatea miniștrilor și primul ministru, care e președinte. Se discută, se votează. Unele chestii trec, altele se discută, altele se modifică. Este normal. După care al treilea palier este Guvernul. Unele decizii ajung în ședință de Guvern și acolo se aprobă la nivel de Guvern. Sunt trei etape. Nu semnează Arafat. Depinde de... pentru că eu semnez ordinele de carantinare, dar după ce trec pe la DSP, INSP, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Singurul ordin pe care l-am semnat și mi l-am asumat și nu am greșit văzând rezultatele, este ordinul prin care am prelungit carantina cu încă trei zile în Timișoara. După care au prelungit ei încă șapte zile și uite că cifrele sunt în scădere. Deci măsura nu a fost greșită. Eu sunt președintele grupului tehnic. Asta înseamnă că coordonez ședințe. Am și eu opinia mea. Decizia finală o are Comitetul pentru Situații de Urgență. Sunt miniștri care vin și spun: ”eu asta o vreau așa, nu sunt de acord”, după care se discută, în Comitet se votează, apoi se ajunge la Guvern. O Hotărâre de Guvern are nevoie de mai multe avize de la mai multe ministere și abia apoi se public”, a declarat Raed Arafat.