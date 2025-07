Bogdan Chirieac, acid cu Nicușor Dan după conferința de presă: La asta cu aplauzele ne pricepem încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu

Președintele Nicușor Dan a susținut luni o conferință de presă la Palatul Cotroceni, în care a abordat teme esențiale pentru perioada următoare: de la majorarea TVA și planurile de reformă fiscală, până la pensiile speciale, situația din justiție și coordonarea cu premierul Ilie Bolojan.

Declarațiile sale au generat numeroase reacții, printre care și cea a analistului politic Bogdan Chirieac, care, într-o intervenție la România TV, a oferit o analiză critică și amplă a prestației președintelui. Bogdan Chirieac a remarcat lipsa unor răspunsuri ferme și clare din partea lui Nicușor Dan, acuzându-l de ambiguitate în chestiuni-cheie și de priorități greșite în tandem cu premierul Bolojan. În opinia sa, întreaga apariție publică a președintelui trădează o abordare confuză, fără viziune strategică, într-un moment în care românii așteaptă soluții clare pentru provocările economice și sociale.

"Din această conferință de presă plecăm cu foarte puține lucruri"

“Unele măsuri, spune președintele, ar fi putut fi amânate. Totuși, de ce ne confruntăm cu aceste măsuri de la 1 august, nu ne spune domnul președinte Nicușor Dan. De altfel, dacă vă uitați cu atenție, toate răspunsurile pe care le-a oferit excelența sa, președintele României, sunt de o mediocritate neașteptată. Mă așteptam la cu totul altceva, măcar de la Nicușor Dan candidatul ajuns președinte, nu de la Primăria Generală a Capitalei, pentru că acolo nu am niciun fel de așteptare. Candidatul Nicușor Dan chiar a avut unele evoluții speciale, în regulă, nu spectaculoase, fiindcă dânsul nu este o persoană spectaculoasă. Este o personalitate calculată. Totuși, în această conferință de presă, în afară de chestiuni voalate, cum a fost cea cu TVA-ul, plecăm cu foarte puține lucruri. Nu ne explică dacă și-a definitivat și dacă implementează viziunea sa asupra României, reforma statului putred și alte priorități. A vorbit foarte puțin și de magistrați. Ne-a spus că nu e în regulă că pensia este mai mare decât salariul. Pe bune? Nu ne-am fi imaginat lucrul acesta.

"Nu ne-a spus nimic despre diminuarea pensiilor speciale"

Nu ne-a spus nimic despre diminuarea pensiilor speciale, mă refer la cele cu adevărat nesimțite, de zeci de mii de euro pe lună. Nu a dat o explicație clară în ceea ce privește cererile de pensionare ale magistraților, la care domnia sa nu le-a dat curs. În niciun domeniu, în nicio direcție a puterilor statului, domnul Nicușor Dan nu s-a exprimat tranșant. Poate că și scăderea sa în sondaje, faptul că doar 37% au încredere în el, față de peste 70% cât aveau Băsescu și Iohannis la o lună după instalare, îl fac să fie extrem de prudent. Nicușor Dan nu este o personalitate mediocră, să știți. Este, poate, special datorită profesiei de matematician pe care o are. Nu e foarte empatic, dar mediocru să știți că nu este. E un om inteligent. Mie îmi pare că oamenii care o să se trezească cu lefuri tăiate și cu prețuri mai mari la raft nu au înțeles mare lucru de la explicațiile președintelui de astăzi sau ale premierului de vineri. Poate unii au înțeles și e foarte bine pentru domniile lor. Eu, cetățeanul standard, n-am înțeles. Am înțeles doar că domnul Ilie Bolojan este foarte hotărât într-o direcție pe care o consider greșită. Tăierea de cheltuieli alandala, haotică, nu este o soluție. Majorarea de taxe și impozite nu este o soluție. Astăzi ne-a spus domnul Nicușor Dan că trebuia făcută o analiză, doar că nu era timp pentru această analiză și d-aia tăierile acestea bruște, ca din topor, să zic. Păi, nu te-ai pregătit, dom'ne, să fii președinte al României? Nu ți-ai anunțat candidatura în decembrie? Nu ai stat cu specialiștii tăi și cu echipele tale?

"Nicușor Dan e un om inteligent și înțelege că pentru un președinte în România, instrumentul prin care poate conduce țara este binomul SRI-DNA"

Bun, ne-ai arătat de unde ai avut banii de campanie. Foarte bine! Prin asta putea să dea și un comunicat, fiindcă oricum nu mai are nicio relevanță în acest moment. Ne-a spus și de suplimentul de bani care i-a rămas, undeva la 2 milioane și jumătate de lei, am înțeles. Am înțeles că vrea să facă de ei proiecte civice. Totuși, ele nu sunt definite în momentul de față. Nu știm mai nimic. Repet, în această conferință de presă rămânem cu foarte multe întrebări. Domnul Nicușor Dan nici nu-și propune să rezolve aceste probleme cu care ne confruntăm, doar le enumeră. Mai mult, dânsul ne spune că are o mare admirație pentru magistrați, dar e nemulțumit de DNA și de Parchetul General. Ok, o avem cu toții, sunt o pătură socială esențială pentru buna desfășurare a lucrurilor în orice țară, dar nu vine cu soluții concrete pentru problemele cu care ne confruntăm. Nicușor Dan e un om inteligent și înțelege că pentru un președinte în România, instrumentul prin care poate conduce țara este binomul SRI-DNA. Atunci, ar vrea să controleze perfect aceste pârghii necesare pentru a controla țara de la Cotroceni. Hai să nu mai fim naivi.

"Partidul de suflet al lui Nicușor Dan, ‘ai mei’ de la USR, trebuie să-și pună oamenii în toate pozițiile-cheie din această țară. Este un exemplu de manual"

E nemulțumit de Voineag și Florența, dar e mulțumit de doamna Oana Țoiu? Ce ne spune asta? Ne spune că nu e problemă că i-a jignit pe Trump și pe Vance pentru că a vorbit frumos cu Marco Rubio? În ce sens i-a vorbit frumos? Că nu l-a scuipat pe Marco Rubio? Că nu l-a zgâriat doamna Țoiu? Au rezolvat problema cu Visa Waiver? Crește numărul de militari americani transferați în România? Ce înseamnă că i-a vorbit frumos lui Marco Rubio? Mă aștept la proteste și ieșiri în stradă. De altfel, acele ieșiri în stradă vor acoperi ce se întâmplă în spatele ușilor închise, mai mult decât să oprească ceva. Partidul de suflet al lui Nicușor Dan, ‘ai mei’ de la USR, trebuie să-și pună oamenii în toate pozițiile-cheie din această țară. Este un exemplu de manual, splendid, spectaculos, nu avem nimic de spus. E un partid cu 12%, asta după ce doamna Lasconi a intrat în turul 2 în alegerile din iarnă, cu 8% la alegerile europarlamentare, ce poate conduce în mod real o țară, având toate pârghiile și butoanele importante din statul român. Foarte interesant acest proces pe care îl vom urmări. Desigur, în măsura în care va reuși, și are toate șansele să reușească, îl vom și aplauda. La asta cu aplauzele ne pricepem încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu”, a explicat Bogdan Chirieac.

