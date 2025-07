Dacian Cioloș, luat în calcul la șefia SRI sau SIE- surse. Nicușor Dan: Am câteva nume în cap

Un nume vehiculat pe surse pentru șefia SRI sau SIE este cel al lui Dacian Cioloș, conform unor informații Digi24.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, astăzi, dacă va ține cont, în numirea directorului SRI și de propunerile făcute de partide, dar și dacă va fi un om politic. A răspuns: ”Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care, eventual, Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”. ”Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am nişte persoane în cap aşa cum am avut şi pentru Curtea Constituţională. Încă sunt în proces de analiză. La fel şi pentru SIE” a mai spus președintele.

Revenire spectaculoasă la vârful politicii

Dacian Cioloș a avut o revenire neașteptată pe scena politică în momentul în care însuși Ilie Bolojan, când era președinte interimar al țării, l-a numit consilier prezidențial.

”Faptul că domnul Cioloş a acceptat să vină consilier prezidenţial onorific nu are nicio legătură cu astfel de chestiuni, are legătură cu o logică pe care eu o apreciez întotdeauna: dacă ai nişte oameni calificaţi, care au ocupat nişte poziţii importante - comisari europeni, de exemplu - care au o expertiză formată, ar fi bine să fie folosiţi de către ţara noastră, indiferent de perioada în care au fost comisari, cu ce guverne au lucrat, ce simpatii politice au. Când e vorba de interesele ţării noastre, trebuie să adunăm toate forţele şi fiecare, acolo unde poate da maxim posibil, trebuie să îşi aducă un aport şi cred că asta trebuie să facem. Deci este pur şi simplu o persoană care are o expertiză ce nu poate fi contestată şi cred că pe toate spaţiile unde putem să lucrăm trebuie să folosim cei mai potriviţi oameni, ţinând cont de contextul dat şi de încercarea de a reprezenta cât mai bine ţara noastră", a spus Ilie Bolojan, cu acea ocazie.

Amintim că Dacian Cioloş a fost numit consilier onorific al preşedintelui interimar al României Ilie Bolojan, având ca responsabilitate implicarea în activităţile de coordonare şi monitorizare a implementării parteneriatelor strategice ale țării.

