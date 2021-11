BLACK FRIDAY, România vs. SUA. Gușă - Chirieac - Vâlcu, faze tari din America. ”Pentru mine nu există”/ ”Doamne, câte cadouri am luat!”

Bogdan Chirieac, Val Vâlcu și Cozmin Gușă s-au aflat în direct la ”Deferiți Mass-Media”, pe DC News și DC News TV unde au vorbit, printre altele, și despre reducerile de black friday din România și au comparat cu reducerile din Statele Unite ale Americii, din perioada studenției, în principal.

”Apropo de reduceri, eu sunt împotriva acestor evenimente de tip black-friday, nu îmi place vânzarea asta, inventarea de fel de fel de discount-uri, te duci acolo și amețit de piața asta de consum și de oferte o să iei un produs prost că doar vârful de gamă niciodată nu o să existe în panoplia aia ca să primești un discount atât de mare încât să îți convină. Deci black-friday pentru mine nu există. Nu aș cumpăra niciodată nimic în viața mea de black friday. Nu sunt atipic, nu vreau să stric plăcerea celor care trăiesc în această societate de consum cu veselie și savurează toate aceste prăjituri ale societății de consum, cum sunt reducerile generalizate, câte un weekend în care se duc cu buzunarele pline de bani și vin cu ele goale și apoi sunt supărați o săptămână că și-au cheltuit banii”, a declarat Cozmin Gușă.

”Îmi aduceau aminte de vremurile în care eram sărac și nu mai vreau să fiu sărac niciodată”

Întrebat dacă nu a căzut niciodată pradă unei reduceri, Cozmin Gușă a amintit un episod din Statele Unite.

”Ultima dată când am luat la reducere, a fost acum 24 de ani, eram în Statele Unite bursier și descopeream reducerile și mi-am dat seama, cu reducerile alea, că, în loc să cheltuiesc 30 de dolari la o cumpărare săptămânală, că eram sărac, dacă foloseam cupoanele și reducerile mă duceam chiar la mai puțin de jumătate, 13-15 dolari. Atunci a fost ultima oară. De ce? Pentru că nici produsele acelea nu erau chiar cele mai bune, dar eram tânăr, suportam. Nu erau produse stricate, Doamne ferește, dar erau produse reduse, atunci le-am descoperit și de atunci nu am mai vrut să am niciodată această senzație că trebuie să apelez la reduceri pentru că nu mă simțeam confortabil. Îmi aduceau aminte de vremurile în care eram sărac și nu mai vreau să fiu sărac niciodată”, a declarat Cozmin Gușă.

”Doamne, câte lucruri am luat, am umplut valiza”

Și analistul politic, Bogdan Chirieac, a povestit despre experiența sa în Statele Unite, atunci când a obținut o bursă pentru jurnaliști, în anul 1991.

”Noi veneam din comunism. Țin minte că a fost prima dată, nici nu știam că există reduceri, nu era fluxul informațional, comunicațional de acum. Ne-a dus ghidul cu care eram, cea care avea grijă de noi, ne-a dus la One Dollar Shop. Doamne, ce de cadouri am cumpărat pentru acasă. În 1991 dolarul avea încă o greutate destul de mare, nu că acum nu ar avea, dar cred că ce cumpărai atunci cu un dolar cumperi acum cu 10 sau 15. Doamne, câte lucruri am luat, am umplut valiza”, a declarat Bogdan Chirieac.

”Venise statul New York și scosese TVA-ul de Ziua Muncii. Era un fel de cadou”

”Eu am nimerit în SUA undeva la sfârșitul verii, în statul New York, era Ziua Muncii. Produsele erau undeva la jumătate, la sfert de preț, că trecuse vara. Decât să le țină în depozit, le dădeau la reduceri. Încă nu se gândeau să le ducă în mall. Atunci chiar nu era o reducere la lucrurile proaste. Venise statul New York și scosese TVA-ul și nu mai știu ce taxă locală pe motiv că e Ziua Muncii și ăsta era un fel de cadou, pe de-o parte și mai era și filosofia că s-a muncit pentru produsele acestea, hai să fie comercializate. Mi-a plăcut ca idee. Sărbătoarea venea cu reduceri”, a completat Val Vâlcu.

