Bianca Drăgușanu, despre prima sa apariție la TV și transformarea TOTALĂ: Aveam vreo 15 kg în plus, de aici am plecat

Oana Zăvoranu, despre Andreea Bălan și Elena Gheorghe: Tu te-ai dilit? / Penibil, are părul ca o mătură

Bianca Dragușanu este una dintre cele mai cunoscute și controversate femei din showbiz-ul românesc.

De-a lungul timpului, vedeta a fost aspru criticată, mai ales în ceea ce privește modul în care arată, iar mai apoi pentru relațiile pe care le-a avut cu diverși bărbați celebri, de la Cătălin Botezatu, la Adrian Cristei, la Victor Slav, apoi Alex Bodi, iar de curând cu Gabi Bădălău.

Invitată în podcastul de pe Youtube al lui Damian Drăghici, Bianca Drăgușanu a vorbit despre schimările prin care a trecut de-a lungul anilor, de la prima apariție la TV de la emisiunea "Din Dragoste" și până în prezent.

Denise Rifai, în lacrimi. Damian Drăghici, dezvăluire despre boala sa fără leac: Tot ce am făcut în viață a fost datorită bolii

Ce spune Bianca Drăgușanu este prima ei apariție la TV

Blondina a făcut pentru prima dată declarații despre perioada in care a apărut pentru prima dată în cadrul unei emisiuni TV și i-a judecat dur pe cei care au criticat-o de-a lungul timpului. Bianca Drăgușanu a mărturisit că multe persoane s-a luat de aspectul ei fizic din acea perioadă, fără să țină cont de faptul că avea doar 16 ani, iar imaginea ei era una cu totul și cu totul alta față de cea din ziua de astăzi.

"Eram foarte încrezătoare în mine, doar că eram o copilă. Lumea mă judecă și mă analizează mult pentru acele prime apariții ale mele. Mie îmi pare bine că există, pentru că așa îți dai seama de evoluția unui om.

Da, uite de aici am plecat, aici sunt și aici vreau să ajung. Și o să fiu. Oamenii când se uită la acele imagini cu mine mă analizează din punct de vedere fizic, dar uită să pună înainte lucruri esențiale. Eu eram doar o copilă. Aveam 16 ani și jumătate, eram în perioada pubertății, aveam vreo 15 kg în plus", a spus Bianca Drăgușanu în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici.

Cine este Bianca Drăgușanu. Ce spune vedeta

"Eu, pentru mine, sunt un exemplu de femeie curajoasă, un exemplu de femeie ambițioasă și cred că sunt cea mai puternică femeie pe care o cunosc. Am trecut prin foarte multe lucruri și cred că toate astea m-au întărit și m-au ajutat să devin cine sunt acum. Sunt o persoană onestă, loială, muncesc mult și o spun cu mândrie că pot să-mi ajut familia și prietenii ori de câte ori este nevoie. Sunt un om foarte prezent în viața oamenilor care contează", a completat ea.

Când a început să-și construiască imaginea Bianca Drăgușanu

"Nu știu dacă aș putea să spun că am început să construiesc, pentru că la mine s-a pus cărămidă cu cărămidă fără să mă gândesc că aș vrea să construiesc ceva. Eu mi-am dorit dintotdeauna să fiu ceea ce am ajuns, de fapt. Mi-am dorit celebritate, nu a fost ușor drumul deloc, pentru că sunt judecată foarte des, dar fiind un om asumat și onest am reușit cam tot ceea ce mi-am propus până în momentul de față", a mai spus Bianca Drăgușanu.