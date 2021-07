Denise Rifai, în lacrimi. Damian Drăghici, dezvăluire despre boala sa fără leac: Tot ce am făcut în viață a fost datorită bolii

După Gheorghe Zamfir, Damian Drăghici este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți la nai, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Damian Drăghici a fost invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" și a făcut dezvăluiri incredibile.

Printre toate dezvăluirile pe care le-a făcut, artistul a vorbit despre boala fără leac cu care a fost diagnosticat, încă de mic.

Cine este Damian Drăghici

Damian Drăghici s-a născut în anul 1970, într-o familie cu tradiție în muzică.

La vârsta de 10 ani, Damian Drăghici câștiga primele premii. El a câștigat premiul I al Concursului Național de Muzică din România de cinci ori la rând. După ani de studiu, în anul 1988, Damian Drăghici a solicitat viză pentru Germania, însă cererea sa a fost refuzată de regimul Ceaușescu. Decis să plece din țară, muzicianul a părăsit clandestin România, în anul 1989.

La vârsta de 18 ani Damian Drăghici a fost acceptat pentru o bursă la Berkeley College of Music din Boston, Statele Unite și a reușit să finalizeze o diplomă de patru ani într-un an și jumătate, absolvind în 1998.

Damian Drăghici a devenit primul naist din istoria muzicii care deține o diplomă de licență în muzică pe acest instrument.

Boala fără leac de care suferă Damian Draghici

Damian Drăghici a vorbit pentru prima dată despre boala sa, ADHD.

ADHD este o tulburare care afectează creierul și comportamentul și chiar dacă nu există un tratament pentru acest sindrom, există mai multe variante care pot ajuta o persoană să-și gestioneze simptomele.

"Nu este evident că am ADHD? Îmi zboară mintea în continuu. Am început să cânt la țambal la 3 ani și "datorită" ADHD-ului m-am lăsat după vreo șase luni de zile, m-am apucat de pian, iarăși m-am lăsat, m-am apucat de bass, iarăși m-am lăsat, de tobe, iarăși m-am lăsat. Cred că și de nai m-aș fi lăsat dacă nu s-ar fi întâmplat un mic incident la ansamblul UTC –ului: am cântat greșit și m-au făcut băieții să mă simt prost, iar asta m-a motivat să studiez.

Dar nu a fost motivația potrivită, nu a fost din dragoste, ci a fost doar ambiție", a declarat Damian Drăghici.

"Tot ce am făcut în viața mea am făcut datorită ADHD-ului"

De altfel artistul a recunoscut că datorită acestei afecțiuni este astăzi un artist recunoscut.

"Tot ce am făcut în viața mea am făcut datorită ADHD-ului. Nu este de fapt o boală, o tulburare de personalitate, ci înseamnă că în momentul acela nu ești acolo, nu ești prezent. Ți-ai dori să fii în altă parte, pentru că ți-ai făcut alte filme. S-a întâmplat ceva în copilărie, o traumă… asta e explicația științifică, cu toate că nu sunt terapeut, deși mi-ar fi plăcut sau mă bate gândul", a completat el.

Finalul emisiunii i-a adus lui Denise Rifai lacrimi în ochi, după ce Damian Drăghici a interpretat o piesă emoționantă.