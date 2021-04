Vicepreședintele PNL, Ben-Oni Ardelean, a fost oprit de polițiștii de la Rutieră aseară, pe o stradă din centrul Bucureștiului. După efectuarea alcooltestului, oamenii legii i-au suspendat permisul de conducere pentru că aparatul a arătat o alcoolmie de 0,11. O cifră mică, dar care nu putea fi trecută cu vederea de către polițiști. Ben-Oni Ardelean a declarat pentru DC NEWS că această alcoolmie a apărut din cauza unui tratament pe care îl ia. El a precizat că va contesta această decizie.

”Este vorba despre un tratament, nu de alcoolemie. Pe aparat a apărut foarte jos, ceea ce am explicat polițistului, la care el a zis că nu are ce face, trebuie să fie 00 că altfel trebuie să întocmească și eu i-am spus să consemneze. Bineînțeles că voi contesta această chestiune. Este singurul lucru pe care îl pot spune. Am tratament de inimă, am tensiunea oscilantă de 3 săptămâni. Da, asta e, 0,11. Vorbim de o alcoolemie care poate apărea de la orice.”, a declarat Ben-Oni Ardelean pentru DCNEWS.