Becali: Am vrut să filmez cum votez pe Nicușor Dan și să-i arăt lui Simion. Am vrut să-i arăt că pot fi mai pervers și mai viclean decât el

Deși a precizat în repetate rânduri înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale că nu îl va vota pe Nicușor Dan pe 18 mai 2025, Gigi Becali, ales parlamentar pe listele AUR în decembrie 2024, a precizat, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, că a vrut să se filmeze în cabina de vot cum îl votează pe Nicușor Dan, iar apoi să-i arate lui George Simion. Apoi s-a gândit că ar fi prea dureros pentru George Simion să facă așa ceva.

„Eu voiam ca în cabina de vot să filmez cum pun ștampila pe Nicușor Dan, iar apoi să îi arăt lui Simion, după ce câștiga Nicușor Dan, dacă urma să câștige. M-am gândit că era prea dureros pentru George - că a fost prietenul meu - să-i fac așa ceva“, a spus Gigi Becali.

Foto: Agerpres

„Am vrut să-i arăt că un om curat, cum spunea el - ce curat ești, nea Gigi - poate fi mai pervers și mai viclean decât el“, a adăugat Becali.

„Nu m-am bucurat când e ieșit Nicușor Dan, pentru că nu puteam să mă bucur că a ieșit el. Eu am vrut să nu merg deloc la vot, dar știam că mă va întreba George. După ce nu mi-a răspuns la telefon atâta timp, el avea o problemă cu mine. El era interesat dacă am fost eu la vot.

În privința lui Nicușor Dan am încredere că e un om cuminte și că stă în banca lui la Cotroceni. Nu am încredere că este un președinte, că nu are cum Nicușor Dan să fie președinte. E prea mic. Decât la matematică e prea mare“, a mai zis Gigi Becali.

Anterior, patronul FCSB s-a declarat bucuros că George Simion a pierdut alegerile prezidențiale, spunând că rezultatul acestora i-a adus o ușurare personală. El a mai declarat de asemenea pentru Fanatik faptul că, în urma prieteniei cu George Simion, a pierdut un milion de euro.

„Am pierdut peste 1 milion de euro că am schimbat toți leii în euro că îmi era frică că iese el (George Simion n.r). Pe cuvântul meu de onoare. Toți leii i-am schimbat și am pierdut 1 milion de euro. Nu contează ce am schimbat sau nu. Gata, nu spun ce, am pierdut 1 milion de euro”, a declarat Gigi Becali.

