”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a dat de înțeles că dacă reforma pensiilor speciale nu va trece de Curtea Constituțională, Guvernul Bolojan va pica.

”Dacă la Curtea Constituţională, după această pregătire privind reforma pensiilor ocupaţionale - că nu spun eu speciale ale magistraţilor - şi mai ales vârsta de pensionare, că aia e reforma, când schimbi sistemul în sensul că şi pentru magistraţi 35 de ani de muncă înseamnă momentul când poţi să treci la pensie sau 65 de ani, asta da, înseamnă o schimbare de sistem. Deci dacă nu rezistă la testul constituţional, legitimitatea acestui guvern dispare. Pur şi simplu dispare” este declarația făcută de Kelemen Hunor, președintele UDMR, parte a coaliției de guvernare.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a răspuns că ”nu știu ce are de gând dl. Bolojan, am înțeles la un moment dat că-și dă demisia, dar vreau să spun ceva și am mai spus-o: cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit. România va fi guvernată și dacă dl. Bolojan va decide să plece”.

În același timp, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a confirmat, la Digi24, declarând: ”Eu sunt puțin mai realist. CCR are trei soluții, nu două: să respingă contestația; să o admită în totalitate; să spună că e în regulă în general, dar mai umblați la perioada tranzitorie. Dacă o respinge integral, atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”.

Legea asumată de Ilie Bolojan, pe scurt

Amintim că premierul Ilie Bolojan și-a asumat, în fața Parlamentul, legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare ale magistraților. Această lege face parte din pachetul 2 de măsuri fiscale. Prin această lege, este stabilită vârsta de pensionare a magistraților la 65 de ani (cu o perioadă tranzitorie de 10 ani), 35 de ani vechime în magistratură față de 25 de ani - cât este astăzi, pensia să nu fie mai mare de 70% decât ultimul venit net - astăzi este 80% din ultimul salariu brut încasat. Magistrații se vor putea pensiona și anticipat, dar doar după 35 de ani de vechime în magistratură și cu o penalizare de 2% pentru fiecare an în minus față de cei 65 de ani prevăzuți în lege.

A treia variantă expusă de către liberalul Daniel Fenechiu ar fi și varianta președintelui Nicușor Dan, care chiar a recunoscut că a intervenit pentru a păsui magistrații mai mult, eventual 15 ani, nu 10, dar se pare că premierul Ilie Bolojan a fost de neclintit.

Cu privire la pensiile magistraților, nu AUR a sesizat CCR, ci Înalta Curte de Casație și Justiție.

