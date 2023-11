Atenție, pensionari! Ministrul Muncii anunță bani în plus: Se întâmplă de la 1 ianuarie 2024

'Românii au garanția că, anual, de la 1 ianuarie vor avea loc majorări de pensii. În ianuarie 2024, pensiile românilor vor crește. Apoi, din septembrie românii își vor primi pensiile recalculate. Este un moment zero al pensiilor, se rezolvă inechitățile.', a spus ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu.

'În plus, introducem în baza de calcul tot ceea ce a câștigat pensionarul și a fost contributiv, respectiv sporuri, al 12-lea salariu etc. Vă spun, încă o dată, ca să mă asigur că toți românii știu! Nicio pensie nu scade! PSD nu a făcut niciodată reforme, legi, care să aducă scăderi de pensii! Va fi păstrat cuantumul cel mai favorabil! Noua formula de calcul a pensiilor am comunicat-o deja. Ține cont de 2 parametri. Unul dintre el este inflația prin care să corelăm creșterea pensiilor cu puterea de cumpărare a românilor.', a declarat Simona Bucura-Oprescu, sâmbătă seară, într-o intervenție telefonică la România TV.

'Este foarte important ca românii să știe că cei care au avut o contributivitate mai mare vor avea pensii mai mari. Cele două momente importante sunt 1 ianuarie 2024 și 1 septembrie 2024. De asemenea, un român care a avut stagiul complet de cotizare pe salariul minim pe economie și acum este încadrat în indemnizația minimă socială de 1.125 RON, după 1 septembrie va avea aproximativ 1.900 de RON. Este o creștere de peste 80%, o creștere importantă.', a mai spus ministrul Muncii Simona Bucura - Oprescu.

Amintim faptul că premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seara, că legea pensiilor este sustenabilă şi se va pune în aplicare.



„Normal că există bani. Legea pensiilor se va pune în aplicare. Anul viitor, pensiile vor creşte de două ori, o dată la 1 ianuarie, cu 13,8%, şi pe urmă tot sistemul de pensii va trebui..., vor intra recalculările şi de la 1 septembrie va intra iarăşi legea în vigoare cu recalculare. Este sustenabilă. Peste 85% dintre pensionari au o pensie mai mică de 3.000 lei. Asta este realitatea! Peste 60% dintre pensionarii din România au o pensie mai mică de 2.000 lei. Cum să comentez eu aşa ceva? Cum să nu fie o prioritate pentru oricine? Eu am înţeles. Cred că în 2021, când era accidentul României premier, nu s-au mărit deloc pensiile. Am intrat în 2022, am avut o discuţie cu domnul Nicolae Ciucă, total îndreptăţită. Şi dânsul a susţinut", a spus Ciolacu, pentru Antena 3.

