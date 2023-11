De la 1 ianuarie 2024, milioane de pensionari vor fi loviți în plin.

Bunicii noștri mai primesc o lovitură de la 1 ianuarie 2024. Un important ajutor de stat acordat seniorilor cu venituri de sub 3.000 de lei lunar va fi eliminat de la anul. Este vorba despre ajutorul one-off.

Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 s-a plătit pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul în România şi ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.

Cum s-au acordat, până acum, banii din ajutorul one-off:

în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei inclusiv;

în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei inclusiv;

în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei inclusiv.

VEZI ȘI: Schimbare pentru români privind toate medicamentele. Se întâmplă de la 1 ianuarie 2024 - https://www.dcnews.ro/schimbare-pentru-romani-privind-toate-medicamentele-se-intampla-de-la-1-ianuarie-2024_938450.html

VEZI ȘI: Înghesuială la creditele imobiliare, cerere mai mare cu 30%, înainte de majorarea TVA din 2024. Iancu Guda: Se vinde la preț dublu - https://www.dcnews.ro/apartamentele-mai-scumpe-cu-aproximativ-5-000-de-euro-iancu-guda-optimist-o-crestere-a-tva-ului-nu-inseamna-o-crestere-a-pretului-exemplul-de-acum-cativa-ani_938352.html#google_vignette

VEZI ȘI: Crește TVA la apartamente de la 1 ianuarie 2024! Cum poți beneficia, în continuare, de TVA de 5%, în loc de 9% dacă vrei o casă nouă - https://www.dcnews.ro/creste-tva-la-apartamente-de-la-1-ianuarie-2024-cum-poti-beneficia-in-continuare-de-tva-de-5prc-in-loc-de-9prc-daca-vrei-o-casa-noua_938270.html

VEZI ȘI: Până la 1 ianuarie 2024, unii români vor rămâne fără job. Guvernul a decis - https://www.dcnews.ro/de-la-1-ianuarie-2024-o-parte-din-romani-vor-ramane-fara-job-guvernul-a-decis_938267.html

Anunț despre pensii

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seara, că legea pensiilor este sustenabilă şi se va pune în aplicare.



„Normal că există bani. Legea pensiilor se va pune în aplicare. Anul viitor, pensiile vor creşte de două ori, o dată la 1 ianuarie, cu 13,8%, şi pe urmă tot sistemul de pensii va trebui..., vor intra recalculările şi de la 1 septembrie va intra iarăşi legea în vigoare cu recalculare. Este sustenabilă. Peste 85% dintre pensionari au o pensie mai mică de 3.000 lei. Asta este realitatea! Peste 60% dintre pensionarii din România au o pensie mai mică de 2.000 lei. Cum să comentez eu aşa ceva? Cum să nu fie o prioritate pentru oricine? Eu am înţeles. Cred că în 2021, când era accidentul României premier, nu s-au mărit deloc pensiile. Am intrat în 2022, am avut o discuţie cu domnul Nicolae Ciucă, total îndreptăţită. Şi dânsul a susţinut", a spus Ciolacu, pentru Antena 3.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News