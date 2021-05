Andreea Raicu, poză nud pe Instagram. "Din perioada în care eram închiși în casă". Mihaela Rădulescu, Esca și Bendeac au reacționat. FOTO

Andreea Raicu și-a surprins fanii și urmăritorii de pe pagina sa de Instagram postând o fotografie nud. În fotografia alb-negru aceasta apare complet goală, sprijinită de un perete. Poza a adunat mii de aprecieri și comentarii. Vedeta a mărturisit că fotografia a fost realizată de cunoscutul artist Alex Gălman în ”perioada în care eram închiși in casă”.

”We really had fun that day și mă bucur că m-ați convins să pozez fără măști. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort că tot ăsta a fost trendul predominant în această perioadă. Mai avem și altele și mai și. Să le postăm sau....?”, a scris Andreea Raicu pe pagina sa de Instagram.

Unii urmăritori au apreciat fotografia și au lăsat comentarii de bine, alții au criticat-o pentru faptul că s-a afișat complet goală. Andreea Esca a fost printre primele persoane care au comentat la postare, scriind un singur cuvânt: ”LIKE”. Și Mihaela Rădulescu i-a lăsat un comentariu, numind-o ”superbă” pe Andreea Raicu. Mihai Bendeac i-a scris: "Oriunde, oricând", iar fanii Andreei au reacționat imediat și le-au scris că cei doi ar arăta bine împreună dacă ar forma un cuplu.

Andreea Raicu, moment de sinceritate

Recent, Andreea Raicu a afirmat că s-a redescoperit în ultimii ani. Ea a vorbit despre presiunea lumii exterioare și despre cum o perioadă din viața ei a expus publicului doar o imagine a perfecțiunii și un zâmbet permanent. Și-a dat seama de acest lucru acum câțiva ani, așa că a schimbat complet abordarea.

„Era prima oară când vorbeam despre depresie, despre cât de nefericită eram, cu toate că aveam toate lucrurile pe care societatea le dă. Am trăit în minciună, m-am minţit, acum m-am descoperit foarte mult şi acum promisiunea e să trăiesc în conformitate cu mine. (...) Raicu, care avea viaţa aia perfectă, arăta perfect, nu era doar o minciună, o iluzie, pe care nu numai că v-am vândut-o vouă, ci şi mie.” a mărturisit vedeta, în emisiunea „Ce se întâmplă, doctore?” de la PRO TV.

