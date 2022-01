Andreea Marin, despre o posibilă sarcină: Și ce dacă am 47 de ani? 2022 va fi anul meu

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Andreea Marin a mărturisit că și-ar mai dori încă un copil. Vedeta a recunoscut că mulți îi atrag atenția că are deja 47 de ani, dar că ea încă se simte tânără.

"Bineînțeles că îmi doresc încă un copil! Să dea Dumnezeu! Mulți spun că am 47 de ani! Și ce dacă, fac tot ce pot eu să mă mențin tânără.", a spus Andreea Marin.

Andreea Marin: Știu că 2022 va fi anul meu

În plus, vedeta spune că anul 2022 va fi al ei și că se așteaptă la multe realizări, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

"Eu nu am o apropiere de numerologie, dar știu că 2022 va fi anul meu. Am călcat cu această convingere în anul acesta.(...)Sunt născută pe 22 și simt asta prin toți porii. Nu știu cum, dar am călcat pe 1 ianuarie, în noul an, cu sentimentul asta. (...) Treaba asta cu nunta o fi o prioritate pentru unii, dar eu mă gândesc mai mult să fie bine în trei, sau cine știe, că îmi doresc sa devin din nou mamă. (...) Sunt multe femei care cred că sunt îndrăzneață, dar să dea Dumnezeu să mi se îndeplinească. Fac tot ce pot să mă mențin tânără, vreau ca la nunta fiicei mele să fiu o mama tânără. Fac sport, fac saună. Mi-am luat și un scaun de masaj.", a mai spus Andreea Marin.

Andreea Marin, schimbare la început de an: Este o chestiune asumată. Știu care sunt riscurile

”Mă simt mai bine ca la finalul de an. Am început cu energie bună, saună, masaj, alergare zi de zi. E o chestiune asumată. Decembrie este luna sărbătorilor la mine în familie, nu ținem diete de sărbători, ne place viața. Mănânc poale în brâu, sarmale cu smântână, ardei, pâine caldă. Mama prietenului meu gătește extraordinar, a venit la noi încărcată numai cu bunătăți făcute în casă.

La fel de asumat este și începutul lui ianuarie, ne punem pe o direcție, nu pentru că este importantă silueta, ci pentru că este importantă sănătatea. În ianuarie, se schimbă treaba. De lunea trecută am început o dietă destul de drastică, dată de nutriționist, știu care sunt riscurile și de aia nu mă iau după alții și nu o recomand nimănui.

Sunt importante sarea, piperul, verdețurile, te ajută să faci mâncarea dietetică mai gustoasă. Dar fără dulce, dar o dată pe săptămână am voie o salată de fructe, fără prăjeală, fără carbohidrați, fără carne cu grăsime. Nu am ore fixe, mănânc doar dimineața, la prânz și seara. Cam trei kilograme pe săptămână pierd, două săptămâni țin această dietă, după care urmează să am un stil de viață sănătos. Eu am adăugat și niște ceaiuri de detoxifiere. Le fac acasă, sunt ceaiuri pentru rinichi, intestine și pentru ficat. Fără ele rezultatul nu ar fi același”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea lui Cristi Brancu. Citește continuarea AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News