Andreea Marin, schimbare la început de an: Este o chestiune asumată. Știu care sunt riscurile

”Mă simt mai bine ca la finalul de an. Am început cu energie bună, saună, masaj, alergare zi de zi. E o chestiune asumată. Decembrie este luna sărbătorilor la mine în familie, nu ținem diete de sărbători, ne place viața. Mănânc poale în brâu, sarmale cu smântână, ardei, pâine caldă. Mama prietenului meu gătește extraordinar, a venit la noi încărcată numai cu bunătăți făcute în casă.

La fel de asumat este și începutul lui ianuarie, ne punem pe o direcție, nu pentru că este importantă silueta, ci pentru că este importantă sănătatea. În ianuarie, se schimbă treaba. De lunea trecută am început o dietă destul de drastică, dată de nutriționist, știu care sunt riscurile și de aia nu mă iau după alții și nu o recomand nimănui.

Sunt importante sarea, piperul, verdețurile, te ajută să faci mâncarea dietetică mai gustoasă. Dar fără dulce, dar o dată pe săptămână am voie o salată de fructe, fără prăjeală, fără carbohidrați, fără carne cu grăsime. Nu am ore fixe, mănânc doar dimineața, la prânz și seara. Cam trei kilograme pe săptămână pierd, două săptămâni țin această dietă, după care urmează să am un stil de viață sănătos. Eu am adăugat și niște ceaiuri de detoxifiere. Le fac acasă, sunt ceaiuri pentru rinichi, intestine și pentru ficat. Fără ele rezultatul nu ar fi același”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea lui Cristi Brancu, potrivit Fanatik.

Cum a slăbit Corina Dănilă 20 de kilograme

După Andreea Marin, și Corina Dănilă a decis să-și schimbe viața. Și a și reușit. De curând, aceasta a explicat cum a reușit să slăbească 20 de kilograme. Actrița spune că nu a apelat niciodată la o dietă, însă recunoaște că a urmat un program strict sub îndrumarea unor specialişti în nutriţie, psihologie, kinetoterapie și fizioterapie.

Iată cum arată meniul Corinei Dănilă

"Nu am aplicat o dietă anume, niciodată. Nici nu cred în miracolul unei diete rapide! Întotdeauna este ceva care forţează organismul, şi asta poate avea repercusiuni, în timp. În plus, poate să apară efectul yo-yo. Nu am ascuns că am avut probleme legate de coloană, de articulaţii, odată cu luarea în greutate, şi că am urmat un program strict sub îndrumarea unor specialişti în nutriţie, psihologie, kinetoterapie, fizioterapie. Încerc să păstrez această nouă modalitate de a trăi sănătos", a spus Corina Dănilă pentru viva.ro.

Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News