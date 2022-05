Andreea Mantea a dezvăluit cum era aproape să-și înceapă cariera de actriță: „Am lăsat vrabia din mână pentru cea de pe gard”

„Eram reporter la Kiss TV, eu și Anca Serea. După Kiss TV, am luat un casting la Acasă TV, într-un serial. Luasem deja și castingul de la „Neatza cu Răzvan și Dani’, în rolul de vecină. Serialul era câștigat deja, rolul era al meu, trebuia doar să semnez contractul, iar, aici, mai erau încă 4 fete care câștigaseră castingul, pe lângă mine. În fiecare zi, trebuia să meargă câte una dintre noi și, la finalul săptămânii, se decidea cine rămâne.

Am lăsat vrabia din mână pentru cea de pe gard, că puteam să nu ies câștigătoare. Și, m-am gândit dacă chiar asta îmi doresc, să fiu actriță, „oare chiar pot?’. Fiind la o agenție, oamenii ăia ne trimiteau peste tot, la reclame, seriale etc. Până la urmă am ales „Neatza cu Răzvan și Dani’. La finalul săptămânii, am fost câștigătoare, spre surprinderea mea.

De acolo a pornit aventura mea în televiziune. După „Neatza cu Răzvan și Dani’, am fost co-prezentatoare, cu Mircea Radu, la „Noaptea erorilor’. După care a fost „Din Dragoste’. A avut cine să mă învețe cum stă treaba în ale „dragostei„’, a declarat Andreea Mantea, care a fost și Burlăcița, conform click.ro.

Prezentatoarea TV a mărturisit recent că este singură:

”Ai de câștigat dacă nu mai placi pe nimeni, e mai bine așa. După o vârstă nu e de ceea ce îți dorești, e de ceea ce îți aduce viața. (…) Pentru nimic în lume eu nu o să mai stau să-mi pierd timpul, timpul meu prețios pentru ce?”, a mai spus vedeta, pentru click!.

Andreea Mantea, după ce a slăbit 10 kilograme: "Am fost la un pas de depresie"

Faimoasa prezentatoarea TV, Andreea Mantea, a dezvăluit cum a slăbit 10 kilograme, dar și care au fost provocările pe care le-a îndurat din cauza presiunii și a stresului.

„Am slăbit 10 kilograme, mă aflu în stadiul în care respir și vorbesc, mă doare abdomenul de la atâta sport. Dacă nu simt febră musculară, am impresia că ceva nu am făcut bine la antrenament.”

„Mi-am pus ambiția foarte tare, am fost la un pas de depresie când am văzut câte kilograme am luat din nimic. Așa că acum chiar vreau să mă ocup de mine, să fiu în cea mai bună formă fizică a mea”

„În astfel de momente libere îmi place să mănânc ceva dulce și să beau un pahar cu vin roșu, foarte sec. Dar în liniște, să citesc o carte, să mă uit la un film, să îmi aud gândurile. E bine să avem momente de noi cu noi înșine și îmi găsesc timp pentru asta”, a declarat prezentatoarea TV, luna aceasta, pentru Libertatea.

