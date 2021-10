Andreea Bănică, avertizată: Mi-au spus că trebuie să port sutien non-stop. Și când dorm!

"Mă duc la tratamente faciale, îmi hidratez tenul foarte bine, cu tot felul de tratamente cum pot și când am timp tocmai pentru a-mi menține tenul cât mai sănătos și cât mai tânăr. Sunt atâtea tratamente pe care poți să le faci… Daca m-aș opera, aș spune “am făcut asta”. Nu pot să te mint și să îți zic că nu mi–aș face operație de sân, mi–aș face, dar mi-e frică. Abia mi-am făcut o septoplastie… După 5 ani în care nu știam dacă să o fac sau nu.

Dar nu mai respiram bine. Mi-am luat inima în dinți și am făcut-o. Asta e singura pe care am făcut-o dar da, mi–aș face și eu operații, aș apela la chirurg doar că teama mea este mult prea mare decât dorința. Mi-e frică de dureri și de recuperare și nu știu dacă pot să trec prin lucrurile astea. Am auzit foarte multe femei care mi-au zis cum a fost după operația de sâni…. și să bag un corp străin în mine…

"Trebuie să port sutien non-stop"

Am sâni, dar am și 43 de ani, și mă gândesc că mai târziu nu vor mai sta chiar așa. Nici acum nu mai stau cum stăteau în tinerețe, cum stăteau înainte să am copii. Pielea nu mai e fermă, oricât sport ai face, nu are cum să îi țină în aceeași formă. Și de asta port și sutiene. Eu care nu purtam și nu îmi plac, nu sunt adepta lor, trebuie să port pentru că, mergând pe la tot felul de cabinete, mi-au spus că trebuie să port sutien non-stop. Și când dorm. Groaznic! Când voi face o operație, voi zice. Nu am nici o problemă cu asta" a spus Andreea Bănică pentru ciao.ro.

Cum câștiga bani, înainte de a ajunge celebră

"Vindeam buchete de flori, garofițe și mușețel. Aveam talent la aranjamente florale de mică. Și corcodușe vindeam. Lângă calea ferată stăteam și vindeam. Dacă nu eram artist, aș fi devenit cu siguranță stewardesă. Îmi place mult această meserie. Nu sunt fan zburat cu avionul, dar mi-ar fi plăcut", spunea Andreea Bănică, în urmă cu ceva timp, la Digi24.