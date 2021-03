Andi Moisescu, provocare pentru români: Cine are îndrăzneala să facă asta, să vină la anul la Românii au Talent

Vezi și: Revoltă la Românii au Talent. Un copil i-a scandalizat pe jurații emisiunii: Guvernul permite așa ceva?

Jonas Alich este concurentul care l-a provocat pe Andi Moisescu să lanseze o provocare pentru români. Concurentul din Germania a urcat pe scena de la Românii au Talent cu un număr de jonglerie, care i-a lăsat pe toți muți.

"Ce mă surprinde pe mine este că nu văd deocamdată povestea asta și susținută de acrobați români. Vreau să lansez această provocare pentru următorul sezon de la Românii au Talent. Cine are îndrăzneala să se apuce astăzi de această poveste, are un an la dispoziție să se antreneze, cred că e suficient, și să-l vedem anul viitor" a spus Andi.