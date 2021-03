Nick Angelo a venit pe scena de la Românii au Talent cu un număr de box-kickboxing.

Are 9 ani, practică acest sport de la vârsta de 3 ani și jumătate, tatăl lui este antrenorul, iar jocul lui de zi cu zi îl reprezintă antrenamentele.

"La 3 ani m-am apucat de sportul ăsta în joacă. Am început să arunc cu pumnul aiurea. Tata a început să îmi spună că sunt talentat, m-am apucat de sportul ăsta și uitați unde am ajuns. Tata e antrenorul meu, trage de mine pentru că vrea să fiu cel mai bun. Din 90 de meciuri, am 80 câștigate și 10 pierdute, dar unele sunt trișate și în majoritatea meciurilor m-am bătut cu din ăștia de 14 ani. Sunt cel mai bun din România, sportul ăsta nu-l iau ca pe o joacă, eu îl iau în serios", a spus Nick Angelo.

Jurații, speriați. Florin Călinescu, revoltat

"E frumos, iau partea pozitivă a acestui număr. Faptul că la o vârstă atât de fragedă reuşeşte să se concentreze, să-şi adune toată puterea ca să realizeze acest record. Nu judec părinţii, dar eu nu mi-aş pune copilul să facă asta. E un copil-bărbat", a spus Andra.

La un moment dat, Florin Călinescu l-a întrebat dacă merge și la competiții, iar când copilul i-a spus că da, juratul s-a revoltat, spunând că este periculos pentru copii, iar din fundal s-au auzit mai multe huiduieli. Mai mult, a întrebat dacă autoritățile știu asta.

"Kickboxing e ăsta... Moroșanu, Ghiță? E voie la copii să vă trosniți? Cum, mă, da? Loviturile la cap la copii sunt periculoase, bine, și la oameni mari. Ai grijă, cât de cât. Dacă tu crezi că asta este destinul tău, nu pot eu să arbitrez. Mi-ar plăcea să te duci până unde poți, sănătos să fii. Eu nu sunt tatăl tău! Dacă Organizația Mondială și Guvernul dau voie la copii în ring, atunci... ce să zic", l-a sfătuit Florin Călinescu.