Data actualizării: 16:18 23 Oct 2025 | Data publicării: 16:12 23 Oct 2025

BREAKING NEWS Anca Alexandrescu a făcut marele anunț pentru alegerile de la Primăria București
Autor: Anca Murgoci

Anca Alexandrescu a făcut marele anunț pentru alegerile de la Primăria București
 

Anca Alexandrescu vrea să candideze la Primăria București.

În proporție de 99%, este sigură că vrea să intre în cursa pentru Primăria București.

„Este cert! Acum vom avea alegeri pe 7 decembrie, așa că eu mă pregătesc, îmi frec mâinile acum. 99% răspunsul este da! Evident că o să am nevoie de voi, de români, de toți oamenii care vor cu adevărat să schimbăm ceea ce se întâmplă în România. 

Cineva îmi spunea că dacă sunt pregătită să fiu făcută una cu pământul. Sunt pregătită și eu, și familia mea, am stomacul tare, nu mă voi opri. 

Prima condiție ca să poți să spargi ceva, adică această gașcă, trebuie să participi. Eu sunt pregătită să fac acest lucru, am vorbit cu mai mulți oameni care vor să mă bag în bătălia asta”, a zis Anca Alexandrescu.

„Noi, bucureștenii, și românii, vom putea să spargem această gașcă care a pus mâna pe România și putem să începem cu Bucureștiul. Apoi, pasul următor, să luăm înapoi ceea ce au anulat ei pe 7 decembrie. 

Apropo, nu știu dacă au gândit când au pus alegerile pe 7 decembrie, dar cred că Dumnezeu dă un semnal, pentru că pe 6 decembrie s-au oprit alegerile, pe 7 s-au anulat, deci este o cifră cu însemnătate maximă și sunt convinsă că forța bucureștenilor va învinge”, a declarat Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

actualizare...

