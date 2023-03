Anamaria Prodan, după zvonurile apărute: Reghecampf le face rău cumplit copiilor

Avocații Anamariei Prodan ar fi solicitat rejudecarea procesului de divorț. De asemenea, aceasta ar fi solicitat și o pensie alimentară mai mare pentru Bebeto.

"Nu știu nimic. Avocații mei se ocupă de tot. Eu nu mai am ce să vorbesc despre acest subiect din respect pentru societate și pentru copiii mei, în primul rând. Speram ca fostul meu soț și tatăl copilului meu să înțeleagă că le face rău cumplit copiilor și sa închidă aceste procese interminabile, pe care nu eu le-am deschis”, a spus Anamaria Prodan.

"Oamenii fericiți și împliniți nu au timp de procese"

"Nu i-am cerut eu pensie alimentară, doar el a fost cel care a deschis proces să stabilească judecătorii ce bani să-i dea băiatului lui. Nu eu am cerut program de vizită, pentru că ușa casei noastre este deschisă pentru el non-stop, ci el a cerut ca judecătorii să stabilească un program de vizită, pe care oricum nu poate să-l onoreze și nu a reușit niciodată.

L-am rugat să închidem aceste procese, căci nu îi fac cinste nici lui, nici mie și nici copiilor! Chiar, mai mult, eu mi-am cerut scuze în numele meu, al lui Reghecampf și al familiei pentru tot ceea ce s-a întâmplat! Fiecare este pe drumul lui fericit și asta înseamnă final de probleme pentru toată lumea. Oamenii fericiți și împliniți nu au timp de procese. Eu, una, nu am!”, a explicat vedeta pentru Click!.

La începutul lunii martie, Anamaria Prodan îi cerea iertare lui Reghe și îl aștepta acasă.

Cred că am avut perioada când am fost exemplu în țara asta. Eu și copiii mei ne cerem scuze pentru greșelile făcute. Cred cu tărie că Dumnezeu va da fiecăruia după suflet. Mai știu că Laurențiu în momentul în care se va trezi din acest vârtej va înțelege exact cine a fost în spatele acestor nenorociri și ce s-a întâmplat cu adevărat, și știu clar că nu o să mai vină să spună la televizor: 'Anamaria nu m-a lăsat să fac aia sau nu m-a lăsat să fac alta', pentru faptul că eu l-am protejat enorm în toți acești ani și am fost scutul lui, cum am mai spus-o", spunea Anamaria Prodan, potrivit viva.ro.

"Așteptăm oricând să vină acasă"

"Cred că problemele pe care le avem, mari sau mici, trebuie să le rezolvăm doar noi doi, fără declarații, fără războaie. Da? Toate procesele pe care Laurențiu le-a deschis față de familia noastră, noi sperăm să le închidă cât mai repede. Eu cred că familia este uriașă, copiii aceștia sunt incredibili și, repet, este dorința mea și a copiilor, pe care de nenumărate ori i-am transmis-o lui Laurențiu. Noi dorim, și chiar vorbeam cu copiii, și poate e momentul perfect pentru a-l face să înțeleagă că nu ne interesează absolut nimic sau nu ne mai interesează din momentul în care a plecat, nimic legat de viața lui. Să îl ajute Dumnezeu să construiască, de acum înainte, măcar o miime din cât a construit alături de mine și de copiii noștri. Așteptăm oricând să vină acasă, să-și vadă copiii, să îi scoată la masă, să petreacă timp cu ei. Pentru că el a fost în perioada în care a fost cu noi, tatăl copilului meu și tatăl fetelor mele din prima căsnicie, pentru că așa e normal", a menționat impresara. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News