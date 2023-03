Anamaria Prodan îi cere iertare lui Reghe și îl așteaptă acasă: "Ce am construit noi nimeni nu o să mai facă în zeci de ani"

"Cred că am avut perioada când am fost exemplu în țara asta. Eu și copiii mei ne cerem scuze pentru greșelile făcute. Cred cu tărie că Dumnezeu va da fiecăruia după suflet. Mai știu că Laurențiu în momentul în care se va trezi din acest vârtej va înțelege exact cine a fost în spatele acestor nenorociri și ce s-a întâmplat cu adevărat, și știu clar că nu o să mai vină să spună la televizor: 'Anamaria nu m-a lăsat să fac aia sau nu m-a lăsat să fac alta', pentru faptul că eu l-am protejat enorm în toți acești ani și am fost scutul lui, cum am mai spus-o", a spus Anamaria Prodan, scrie viva.ro.

"Așteptăm oricând să vină acasă"

"Cred că problemele pe care le avem, mari sau mici, trebuie să le rezolvăm doar noi doi, fără declarații, fără războaie. Da? Toate procesele pe care Laurențiu le-a deschis față de familia noastră, noi sperăm să le închidă cât mai repede. Eu cred că familia este uriașă, copiii aceștia sunt incredibili și, repet, este dorința mea și a copiilor, pe care de nenumărate ori i-am transmis-o lui Laurențiu. Noi dorim, și chiar vorbeam cu copiii, și poate e momentul perfect pentru a-l face să înțeleagă că nu ne interesează absolut nimic sau nu ne mai interesează din momentul în care a plecat, nimic legat de viața lui. Să îl ajute Dumnezeu să construiască, de acum înainte, măcar o miime din cât a construit alături de mine și de copiii noștri. Așteptăm oricând să vină acasă, să-și vadă copiii, să îi scoată la masă, să petreacă timp cu ei. Pentru că el a fost în perioada în care a fost cu noi, tatăl copilului meu și tatăl fetelor mele din prima căsnicie, pentru că așa e normal", a menționat impresara.

"Ceea ce am construit eu și Laurențiu Reghecampf nimeni nu o să mai facă în zeci de ani"

"Cred că, din respect pentru familia și copiii noștri, trebuie să închidem aceste procese care aduc pete mari pe numele nostru. Ceea ce am construit eu și Laurențiu Reghecampf, cu siguranță, și spun în cunoștință de cauză, nimeni nu o să mai facă în zeci de ani de acum înainte. De ce? Pentru că noi am făcut istorie fără ajutorul nimănui în țara aceasta.

Eu și copiii mei, în primul rând, nu mai suntem interesați de această promovare care ne-a făcut foarte mult rău! Îmi doresc foarte tare și eu și Laurențiu Jr, și Sarah, și Rebecca, și Luca, cu siguranță, să încheiem această căsnicie într-un mod măreț, așa cum am început-o. În primul rând, pentru copiii noștri, pentru noi, pentru că acest circ trebuie închis. Cred că, dacă avem respect pentru copiii noștri și pentru noi, ca oameni, lăsând la o parte faptul că oricine, oricine de pe pământul asta greșește, repet, suntem oameni, nu computere, până și computerele se defectează, nu?!", a spus Anamaria Prodan, la Antena Stars.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News