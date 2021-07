Anamaria Prodan, despre divorț și Florentina Raiciu, presupusa amantă a lui Reghecampf: Am mii de mesaje. Nu știu dacă cineva mă judecă

"Lucrurile între mine și Reghe sunt în regulă. În fiecare familie există discuții. Și la noi apar discuții în contradictoriu. Și eu sunt vulcanică, toată lumea mă cunoaște. Sar calul când mă cert, dar asta sunt eu. Când m-a luat Reghecampf, așa m-a luat. Nu m-a luat de la Operă, m-a luat din fotbal. Pentru mine, că am astăzi Ferrari și mâine altă mașină...niciodată nu cobor ștacheta, așa am fost educată.

Când eu l-am luat pe Laurențiu, niciodată nu m-am uitat în conturile lui. El a trecut printr-un divorț urât, despre care nu am vorbit niciodată. I-am spus lui Reghe: "Laurențiu, trebuie să știi să gestionezi succesul, banii și imaginea". Eu cred că imaginea, caracterul și omenia nu se pot schimba niciodată. Laur încă este un copil. Are un suflet pur. Se deschide în fața tuturor și nu încearcă să epateze”, a spus Anamaria Prodan, la GSP Live.

"Am mii de mesaje"

"Totul a început din ziua în care Gigi Becali a făcut ce a făcut și au apărut tot felul de nume de femei. Cu amantă de 8 ani, că Anamaria Prodan are și ea pe cineva. Am mii de mesaje și toată lumea pune câte o întrebare. Toți mă întreabă… Familia este ok. Eu nu sunt femeia care a stat la mâna unui bărbat. Nu există că l-am luat de bărbat ca să am mașini sau altceva. (…) E jenant că în 2021 mai avem discuții de genul acesta. Că are amantă de 8 ani și nevastă-sa doarme, stai că a furat averea familiei și a făcut nu știu cui salon. El era atunci antrenor la Steaua. Unde erau ăia 10-20 de mii de dolari pe care îi dădea… cum o cheamă?! Florentina, nu știu…", a declarat Anamaria Prodan.

"S-ar preta să dea banii copiilor lui unor… gunoaie?"

"Nici măcar nu am văzut-o în viața mea. Au curs atunci subiectele… A bătut-o Prodan, i-a rupt salonul, i-a spart… o prostie! Nu am văzut-o niciodată pe femeia asta, nu am primit niciodată un telefon acasă de la femeia asta. Dacă cine a aruncat vorba asta a crezut că o să-mi distrugă căsnicia și o să-l distrugă pe Reghe ca imagine… (…) Nu există! Raiciu nu a existat în discuțiile familiei noastre. O singură dată am întrebat, când existau discuții în oraș, dacă o știe pe fata asta. Am intrat amândoi pe Google și ne-am uitat cine e.

Ți se pare că Reghe s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor… gunoaie? Nu știu dacă cineva mă judecă. Pentru mine o femeie care nu are demnitate, mândrie este… O femeie care nu a muncit o zi și care stă așa cu picioarele deschise… Ce fel de om ar trebui să fie Laurențiu Reghecampf? Eu nu am văzut nimic ca să zic că a avut dreptate Becali", a mai spus Anamaria Prodan.