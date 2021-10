Adriana Bahmuțeanu, despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Reghe: Vă spun cine e de vină. Mi-aș dori să nu sufere

Anamaria Prodan publică mesaj după mesaj după ce presupusa iubită a lui Laurențiu Reghecampf a anunțat că este însărcinată și după ce antrenorul a anunțat că a depus actele de divorț. De data acesta, Anamaria Prodan este decisă să pornească o anchetă pentru a o demasca pe amanta soțului ei.

Impresara a publicat pe rețelele de socializare un mesaj pe care l-a primit de la o urmăritoare a sa și care o dă de gol pe Corina Bilcon.

"Dragă Ana! Te respect și ești un model pentru mine! Viața a făcut în așa fel încât să ajung prin Dubai să nu-mi ascult părinții și să intru în lumea asta a "escortelor". O știu din 2015 pe asta. Asta a ajuns pe prima pagină în ziare și sunt șocată. De mică visa celebritate. A întins bîrbții de la cel mai bătrân, până la cel mai tânăr. Gras sau slab... urât sau frumos, trebuie să aibă cașcaval/bani. Femeia a fost la pește aici cu mine pe 800 dolari. În țară mergea pe 200 de euro. Periculoasă tare l-a urmărit pe Reghe și l-a atacat făcând pe sfânta când tu erai în România! Râdea de el ca l-a îmachetat că i-a luat cașcavalul. Femeia e profi pe meserie. L-a zăpăcit pe al tău! Și grijă că tuturor le-a făcut faza cu copilul. Că are copil. Nu i-a mers cu niciunul. S-a dus la vrăjitoare și se lăuda", este mesajul primit de Anamaria Prodan și pe baza căruia impresara a răbufnit pe rețelele de socializare.

Anamaria Prodan, decizie surpriză: "Diva care seamănă cu mine... la sex si puțin de sub glezna în jos!"

"Ce noroc mare aveți cu mine. Vă chinuiți de atâta vreme sa găsiți “diva care seamănă cu mine“ și e amanta soțului meu! La sex si puțin de sub glezna in jos! Va tot întrebam dacă aveți dovezi, dacă știți cine este! Tocmai ce am început sa primesc zeci de poze, povestiri, cimilituri. Deci duduia aceasta care pretinde ca este iubita lui REGHE, si pe care voi nu știți de unde sa o luați, știți ca e gura de aur! Ok! Dar cine este sau de unde este cum si ce face… știți? Ia sa verificăm puțin.

1.Pozele prezentate sunt multe cu persoane care nu au legătura cu subiectul nostru.

2. Afacerista Caciuc? Mama mea, ce afacere de milioane? De mâine avem serial. Cu tot ce primesc despre fiecare presupusa amanta gravidă. Ce promovam noi sau pe cine? Numai non-valori?

4. Ați vorbit cu Rotaru dacă vrea sa fie nas de cununie? Pai Rotaru nu se mai respecta?! Familia Rotaru promovează ideea de familie! Nu cununa presupuse amante cu antrenorii de la echipa!

5. THIESS face glume și trimite mesaje celor din presa (văzute de mine). aruncă oase în aer ca la dresaj de câini și mulți sar să le prindă din zbor. Of sunt prea fine glumele lui Adrian! Nu v-am declarat că botezăm amândoi? Pentru Soare orice. De mâine vă ajut eu, dragilor, că prea vă chinuiți", a scris Anamaria Prodan pe pagina de Instagram, în dreptul fotografiei cu mesajul de mai sus.

"Împreuna facem lumină în acest caz. Scoatem la “tabla“ fiecare “diva“ care distruge familii"

Ulterior, în comentariile postării pe care a făcut-o, Anamaria Prodan a completat că:

"Deci de mâine, dragilor, împreuna facem lumină în acest caz. Căci sunt mulți care “mă iubesc teribil“ și-mi comanda articole că angajez interlopi să bată amantele soțului, interlopi care mă și refuză. Vorba unui prieten: “Ano banii tăi nu e buni. “Alți “ prieteni din presa care mă “iubesc și mai mult si îl cuplează pe Reghe cu toate pipițele orașului și le numesc “dive, regine, afaceriste, miraculoase. Și așa intram în izolare și nu mai puteți să-l urmăriți pe Reghe! Pentru faptul că habar nu aveți dacă eu și Reghe am divorțat sau nu… v-am promis ca împreuna scoatem la “tabla“ fiecare “diva “ care pândeste, agață, distruge familii, copii… meserii, cariere, bărbați sau femei! DEAL? Mâine luam primul suspect CORINA CACIUC CU NUME DE SCENA BILCON! Pe cai vitejii mei!

"Cum eu sunt SPECIMEN UNICAT, facem ceva unicat. Ancheta împreună.

De ce facem asta? Pentru că soțul meu, Reghecampf, cum am spus mereu, nu poate să decadă, să-și facă de râs familia și să fie huiduit pe stadioane! Căci EL, REGHE, e Soarele și promotorul familiei! “Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu”, spune SOARELE NOSTRU! Deci amante gravide în 3 luni, 6, 2, 9 nu au cum sa existe, nu? DACĂ SOȚUL MEU promovează familia și o respectă și este sfântă, atunci împreună trebuie să și găsim viermișorii care strică mărul cel frumos și sănător", a mai scris Anamaria Prodan.