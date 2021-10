Adriana Bahmuțeanu, despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Reghe: Vă spun cine e de vină. Mi-aș dori să nu sufere

Anamaria Prodan și Adriana Bahmuțeanu sunt prietene de mai bine un deceniu și jumătate iar în urmă cu 13 ani, ea și Silviu Prigoană l-au botezat pe fiul impresarei și al lui Laurențiu Reghecampf, pe Laur Jr.

În plus, Bahmu și Silviu Prigoană au fost cei care le-au recomandat celor doi capela din Las Vegas, locul în care s-au căsătorit și în care și ei făcuseră nuntă cu patru ani înainte. De asemenea, Anamaria i-a fost sprijin de nădejde Adrianei Bahmuțeanu la divorțul de Silviu Prigoană, fără însă să se poziționeze public în favoarea ei și împotriva fostului soț.

Ce spune Adriana Bahmuțeanu despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

"Eu nu știu ce s-a întâmplat la ei în casă, n-am stat cu ei în pat, nu pot să-mi dau cu părerea.

Dacă aș fi stat cu ei în pat, probabil că aș fi putut să vă spun cine e de vină pentru divorț. Așa, prefer să nu mă bag deloc! Eu îi iubesc pe amândoi și aș vrea să-i văd fericiți.

Din păcate, în ziua de azi, căsniciile nu mai sunt pe viață, sunt episoade. Pentru Anamaria și Laurențiu nu trebuie să fie un capăt de țară, sunt tineri, sunt frumoși, au bani, cariere. Viața trebuie să meargă mai departe.

Mi-aș dori să nu sufere Bebeto, copiii suferă cel mai mult la o despărțire. Eu știu foarte bine cât de mult te macină un divorț. Este o senzație foarte neplăcută. Cred că a fost o decizie grea de ambele părți. Probabil că așa a vrut universul, a fost ceva scris în destinul lor. E păcat, pentru că amândoi sunt oameni frumoși", a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu pentru wowbiz.ro.

Anamaria Prodan, despre divorțul de Reghe

Laurențiu Reghecampf, antrenorul Universității Craiova, a anunțat că a depus actele pentru divorțul de Anamaria Prodan, după o relație de 15 ani. Mai mult, Reghecampf urmează să devină tată din nou, după ce iubita lui a anunțat că este însărcinată.

În urma anunțului antrenorului, Anamaria Prodan a făcut o serie de declarații despre acesta, despre divorț și despre noua femeie din viața soțului său. Mai mult, Anamaria Prodan a vorbit și despre fiul său și al lui Laurențiu Reghecampf.

"Soțul meu este mult prea mândru ca să umble cu o domnișoară, sau să iasă, sau să se afișeze, sau să aibă copil cu o domnișoară de genul arhicunoscută în oraș. Eu cred că soțul meu, când a intrat undeva cu mine, s-a făcut liniște, sau singur, la fel, și cred că niciodată nu ar putea să iasă cu genul ăsta de femei.

Este un om nemaipomenit, este un antrenor fabulos, este definiția bărbatului perfect și este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit pe pământ. Are alături niște oameni pe care și eu am greșit, i-am ținut lângă noi, niște zero barați, niște gunoaie de oameni, care profită de bunătatea lui.

Noi ne distrăm și eu, în orice situație, și peste 20 de ani, bătrână în baston, tot o să mă distrez pe situația asta. N-ai văzut cât duc eu?! La câte din astea s-au scris despre mine și despre soțul meu și despre copiii... Să divorțez?! El știe, eu nu suport minciuna, mitocănia și dezmățul", a declarat Anamaria Prodan la Antena Stars.

"Ai MURIT pentru totdeauna!"

Fiul lui Laurențiu Reghecampf a avut o reacție mult mai dură.

"A murit pentru noi forever!", a scris Laurențiu Reghecampf Jr.

Mai mult, băiatul a revenit cu o a doua postare în care i-a scris direct antrenorului: "ai murit pentru mine forever!"

Anamaria Prodan i-a comentat imediat la postare: "Mami... tati este într-un moment greu al vieții. Trebuie să-l iubim! Familia, loialitatea, respect, onoare! Apără-l! TU, ești EL! NOI suntem EL! FII puternic, BĂIATUL MEU SUPERB SI DEȘTEPT! Cum sunt și surorile tale! Si, iubește-l! Tu ești EL! Nu uita niciodată! CÂNDVA VA ÎNȚELEGE! Du-te si caută în el numai lucrurile bune! El este și va rămâne eroul vieții tale! Pentru noi el va rămâne SOARELE NOSTRU! DUMNEZEU ÎL VA AJUTA SA SI VADĂ GREȘELILE! EL ESTE MINUNEA FAMILIEI NOASTRE. Mami... CÂINII LATRĂ, URSUL TRECE! Declarațiile acestea nu îl reprezintă! Undeva TATI S-A PIERDUT... Într-o LUME URÂTA TARE! Care nu îl reprezintă! Dar tu lupta pentru tati si nu îți încarcă sufletul cu ura, căci tatăl tău nu știe ce îți face. Puterea și dragostea ta îl vor ajuta! Mama o să fie în spatele lui și în spatele vostru mereu! Va iubește mami fără marginele! Înconjurați-l pe tati cu dragoste!"

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în vara anului 2008 și au împreună un copil, Laurențiu Reghecampf junior, în vârstă de 13 ani.

Anamaria Prodan se află la al doilea divorț, după momentul în care s-a despărțit de fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu, în 2007. Laurențiu Reghecampf trece, de asemenea, prin al doilea divorț, după cel de Mariana Pfeiffer, care s-a produs în 2008.