Amenințat cu procese după concedierile în masă de la Senat, Bolojan dă procentul litigiilor câștigate la Bihor

El a precizat sâmbătă, la Prima TV, că la nivelul tuturor autorităţilor centrale şi al instituţiilor ar trebui realizată o analiză pentru a se constata care este munca prestată de angajaţi şi dacă salariile sunt meritate.

"Asta am încercat să fac şi la Senat. De ce? Asta pentru mine e o credinţă, nu fac lucrurile astea pentru imagine. Eu asta am făcut, nu e o chestiune de spectacol. (...) După ce se fac reducerile, se va constata că Senatul funcţionează bine mersi. Şi chiar dacă peste un an de zile s-ar câştiga acele procese, se va dovedi măcar că funcţionează bine mersi (instituţia - n. r.). Pentru că noi, oricum, astfel plătim acele salarii, dar nu e o problemă de a câştiga sau a pierde. Important e să iei decizii de management corecte, să stabileşti o procedură corectă şi cinstită, care respectă prevederile legale de organizare a concursurilor pentru cei care vor rămâne; să faci concursuri corecte", a spus Bolojan.

Acesta a menţionat că în mandatul său, aparatul bugetar de la Primăria Oradea a fost redus cu aproximativ 30%, astfel încât în instituţie şi structurile adiacente au rămas 700 de angajaţi. În ce priveşte Consiliul Judeţean, numărul angajaţilor a fost diminuat cu 40%.

"Au fost reduceri de personal, au fost procese, dar 90% din aceste procese le-am câştigat. E adevărat, am mai pierdut şi la primărie unul-două procese, şi la Consiliul Judeţean, dar chiar dacă le-am pierdut şi oamenii respectivi au primit banii pentru perioada respectivă, gândiţi-vă că dacă i-am fi lăsat acolo şi-ar fi luat banii degeaba, pentru că tot nu făceau nimic, dovedindu-se după câţiva ani de zile că atât Primăria Oradea, cât şi Consiliul Judeţean funcţionează bine mersi cu personalul calculat în mod corect. Ba, dimpotrivă, sumele economisite, dacă an de an sunt duse în investiţii, au însemnat o schimbare mai rapidă a lucrurilor în oraş. Sigur, alături de banii europeni, de investiţii guvernamentale", a adăugat preşedintele Senatului.

Liderul PNL a afirmat că de-a lungul ultimilor ani a existat tendinţa de a se face angajări, astfel încât administraţia a devenit "un fel de zonă de deplasare de forţă de muncă".

Bolojan a subliniat că în sectorul public există oameni care îşi fac datoria, dar că este importantă o dimensionare corectă a numărului de angajaţi. "Eu, atunci când am ajuns pe o funcţie publică, indiferent că am fost la Primăria Oradea sau la Consiliul Judeţean, venind din sectorul privat, am înţeles că cheltuielile mari de funcţionare îţi omoară investiţiile. Dacă vrem să le arătăm oamenilor că într-adevăr noi suntem în serviciul lor, atunci este foarte important ca cea mai mare parte a impozitelor pe care ei le plătesc administraţiei să nu o consumăm pentru funcţionare, ci să întoarcem o cotă cât mai mare către ei. Făcând un calcul de încărcare de personal, atât la Primăria Oradea, cât şi la CJ, am făcut reorganizări", a explicat Bolojan, potrivit Agerpres.

Ilie Bolojan a precizat că, deşi o economie anuală de 1 - 5 milioane de euro nu poate părea spectaculoasă, suma acumulată de-a lungul mai multor ani poate permite investiţii în infrastructura rutieră sau sistemul de sănătate.

