Amenințare imediată și directă pentru România. Iohannis: Țara noastră e gata să își asume toate responsabilitățile necesare

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor Președintelui României:

(traducere în limba română)

Bună seara!

Permiteți-mi să încep prin a adresa mulțumiri Prim-ministrului Rutte pentru găzduire. Îți mulțumesc mult, dragă Mark!

Am avut prilejul unui schimb de opinii foarte constructiv și deschis, într-un cadru informal, în pregătirea Summitului de la Vilnius. Desigur, am discutat și despre evenimentele de la finalul săptămânii trecute din Rusia, în special despre potențialul impact al acestora asupra gestionării de către Rusia a războiului împotriva Ucrainei.

Summitul de la Vilnius va fi un moment important în consolidarea suplimentară a Alianței noastre, pe multe dimensiuni.

În primul rând, vom putea beneficia de pe urma progresului înregistrat în consolidarea posturii noastre de descurajare și apărare. La Madrid, am recunoscut clar importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea euroatlantică. Evoluțiile actuale demonstrează în mod evident, încă o dată, validitatea acestei recunoașteri.

Rusia este și va continua să fie amenințarea imediată și cea mai directă la adresa securității euroatlantice.

Prin urmare, trebuie să fim capabili și pregătiți pentru a ne consolida și mai mult postura și să continuăm să asigurăm sprijinul necesar pentru Ucraina și pentru partenerii noștri cei mai vulnerabili, în special Republica Moldova.

Descurajarea și apărarea reprezintă o direcție de efort major în care sperăm să vedem implementarea completă a deciziilor luate la Summitul de la Madrid. Alianța are nevoie de o postură puternică, pe termen lung, o veritabilă Apărare Înaintată, capabilă să răspundă tuturor amenințărilor.

Dată fiind poziționarea noastră strategică, România este interesată în mod deosebit de consolidarea suplimentară a Flancului Estic, printr-o abordare coerentă și unitară. Aceasta înseamnă asigurarea forțelor, structurilor, capabilităților și echipamentelor necesare, precum și aranjamentele adecvate de comandă și control.

În al doilea rând, este vorba și despre a demonstra că suntem capabili și că dorim să susținem toate aceste transformări cu un angajament consolidat de a investi în apărarea noastră.

Angajamentul de Investiții pentru Apărare din 2014 a fost crucial în avansarea către o Alianță mai puternică.

Acum este vremea să mergem mai departe. România este gata să își asume toate responsabilitățile necesare. Astfel, așa cum am anunțat deja la Madrid, începând de anul acesta, bugetul național pentru Apărare a crescut de la 2% la 2,5% din PIB.

Trei – pentru a fi eficientă, o Alianță înseamnă și o colaborare mai strânsă în beneficiul partenerilor noștri.

Ucraina rămâne în centrul eforturilor noastre. Summitul trebuie să aibă rezultate clare și substanțiale pentru Kiev, prin avansarea sprijinului nostru politic și practic, inclusiv pentru progresul concret, măsurabil al Ucrainei în ceea ce privește aderarea la NATO.

Sprijinul României pentru Ucraina și pentru aspirația sa de a deveni un Aliat cu drepturi depline este bine cunoscut. Vom continua să fim un susținător ferm al Kievului.

La București, în 2008, Aliații au decis că Ucraina va deveni membru NATO. La Vilnius, trebuie să ducem acest angajament mai departe. Este vorba despre responsabilitate și încredere în relația noastră cu Ucraina, dar este vorba și despre credibilitate pentru Alianță. La Vilnius, așteptăm cu nerăbdare o întâlnire cu Președintele Zelenski, sperăm, în formatul noului Consiliu NATO-Ucraina.

Patru – nu trebuie să uităm de partenerii noștri cei mai vulnerabili din regiune, mai ales Republica Moldova. Securitatea sa și cea a Ucrainei sunt conectate. Iar securitatea lor este legată de securitatea noastră transatlantică. Dacă acestea sunt mai puternice, regiunea noastră este mai puternică, Marea Neagră este mai sigură și, astfel, întregul teritoriu Aliat este mai sigur.

Trebuie să continuăm să ne angajăm într-o cooperare strânsă cu Chișinăul, mai ales ținând cont de eforturile uriașe făcute de această țară pentru a sprijini securitatea și stabilitatea din regiune, de la începutul războiului.

Permiteți-mi să închei prin a reconfirma angajamentul nostru neclintit pentru o Alianță mai puternică. În calitate de Aliat dedicat, România va continua să acționeze ca furnizor de securitate responsabil în regiunea Mării Negre. Aștept cu nerăbdare Summitul de la Vilnius și toate rezultatele sale concrete!

Vă mulțumesc!

Sesiune de întrebări și răspunsuri:

Jurnalist: You talked about Moldova as a vulnerable partner. Is Vilnius going to bring a different approach between NATO and the Republic of Moldova? Could it be a new kind of assistance? / Ați vorbit despre Moldova ca despre un partener vulnerabil. Va aduce Vilnius o abordare diferită între NATO și Republica Moldova? Ar putea fi un nou tip de asistență?

Președintele României: The Republic of Moldova is an important preoccupation for me and, as I found out today, it is not only me, it is all of us. The situation in Moldova is dire and I think it is our responsibility to find ways to help Moldova to enhance its resilience, its entire situation. And I am very glad that the colleagues share this evaluation and it would be very great if we had remarks on these issues in the conclusions at Vilnius.

Republica Moldova reprezintă o preocupare importantă pentru mine și, după cum am aflat astăzi, nu doar pentru mine, ci pentru noi toți. Situația din Moldova este extrem de gravă și cred că este responsabilitatea noastră să găsim modalități de a ajuta Moldova să-și sporească reziliența, să își îmbunătățească întreaga situație. Și sunt foarte bucuros că această evaluare este împărtășită de colegi și ar fi foarte bine dacă elemente privind aceste aspecte s-ar regăsi în concluziile Summitului de la Vilnius.

