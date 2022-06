Amber Heard, primele declarații după procesul cu Johnny Depp: Este un actor fantastic. Nu-mi pasă ce crede cineva despre mine

Amber Heard spune, după ce a pierdut procesul cu fostul soț Johnny Depp, că procesul nu a fost corect, pentru că a avut parte de o mediatizare negativă în social media, însă înțelege de ce juriul a dat verdict favorabil actorului, scrie Mediafax. Actrița din Aquaman spune că procesul ei nu a fost "corect", după ce juriul s-a pronunțat în favoarea actorului din Pirații din Caraibe pe 1 iunie.



În primul ei interviu de la pierderea bătăliei juridice, Amber spune că înțelege de ce juriul a ajuns la un verdict în favoarea actorului. Ea a făcut declarațiile, conform The Mirror, la Today's Savannah Guthrie, iar interviul urmează să fie difuzat marți și miercuri pe NBC.

”Este un actor fantastic”

Amber spune: "Chiar înțeleg. Este un personaj îndrăgit și oamenii simt că îl cunosc. Este un actor fantastic". Dar Amber s-a referit apoi la mediatizarea negativă din social media cu care s-a confruntat și la modul în care consideră că aceasta a contribuit la verdictul juriului.



"Nu-mi pasă ce crede cineva despre mine sau ce judecăți vreți să faceți despre ceea ce s-a întâmplat în intimitatea casei mele, în căsnicia mea, în spatele ușilor închise", adaugă ea.



"Nu presupun că o persoană obișnuită ar trebui să știe aceste lucruri. Așa că nu o iau personal."



Un tribunal de lângă Washington i-a dat dreptate lui Johnny Depp în procesul de defăimare, acordându-i despăgubiri de 10 milioane de dolari şi 5 milioane de dolari daune agravate. Instanța a fost de părere că Amber Heard a făcut declaraţii false descriindu-se ca victimă a violenţei domestice şi că a acţionat "rău intenţionată".

Johnny Depp și-a făcut cont de TikTok

Johnny Depp și-a făcut cont de TikTok. Actorul pare că a luat decizia de a fi prezent pe rețea socială pentru le mulțumi fanilor săi pentru susținerea pe care i-au acordat-o în timpul procesului de defăimare împotriva fostei sale soții, Amber Heard. Actorul a postat un filmuleț care îl arată pe el ajungând la curtea de justiție în fața unor mulțimime de fani, dar și momente în care cântă la chitară sau se află la concert.

”Către toți susținătorii mei cei mai prețuiți, loiali și neclintiți. Am fost peste tot împreună, am văzut totul împreună. Am mers pe același drum împreună. Am făcut ce era corect împreună, totul pentru că v-a păsat.”, a scris Johnny Depp în descrierea filmulețului.

”Și acum, noi toți vom merge mai departe împreună. Sunteți, ca întotdeauna, angajatorii mei și încă o dată sunt redus la tăcere când vine vorba de cum vă pot mulțumi, nu pot decât să vă spun mulțumesc. Așadar, mulțumesc. Iubire și respectul meu, JD,” a mai spus acesta. Citește continuarea AICI.

Cine e Camille Vasquez, avocata lui Johnny Depp

Camille Vasquez a făcut parte din echipa de nouă avocați pe care Johnny Depp a angajat-o pentru a-i reabilita imaginea. S-a remarcat din prima zi a procesului, a contracarat fiecare strategie a echipei actriței Amber Heard. Datorită intervențiilor sale, și-a făcut o comunitate uriașă de fani. Mii de filmulețe realizate în sala de judecată, care o au în centrul atenției, au strâns numeroase vizualizări.

Camille Vasquez are 37 de ani. Părinții ei sunt de origine cubaneză și columbiană. Are o soră, care este medic pediatru în Los Angeles.

Lucrează la firma de avocatură Brown Rudnick, care o descrie drept asociată în cadrul grupului de litigii și arbitraj. Este specializată în procese de defăimare, dispute contractuale, delicte legate de afaceri și pretenții de angajare. Vezi continuarea AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News